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升息是打房利器？投資客帥過頭認「利率5%就死了」　房價狠砍6折

▲高房價時代，愈來愈多人嘆買不起房，盡管央行實施第2戶限貸6成，財政部也緊盯新青安貸款，但房價似乎仍難以撼動。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高房價時代，愈來愈多人嘆買不起房，盡管央行實施第2戶限貸6成，財政部也緊盯新青安貸款，但房價似乎仍難以撼動。（圖／記者葉盛耀攝）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房市熱爆，繼央行祭出六都加新竹縣市第2戶限貸6成後，財政部也緊盯被指為房市添柴火的「新青安房貸」，除切簽切結書外，也增「限貸1次」新規，然而接連打房措施下，真能讓房價下修嗎？投資客大老帥過頭認了，升息才是打房最好的政策，「5%實施10年，房價直接乘以0.6，掉40%！」

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帥過頭日前上YouTube頻道「裝修小武郎」，暢談新青安能讓高房價撐多久，面對主持人「武哥」提問「利率真的是打房最好的政策嗎？」帥過頭點頭認了，他表示，台灣房地產易漲緩跌，過往台北在1992年至2002年間，連跌12年，1年3%，「不是一次下次，是每年跌3%」，形容根本是自帶緩衝器。

▲政府打炒房，房價卻越打越高，近日傳出有業者利用民眾排隊搶購或網紅行銷試圖營造房市銷售風潮。（圖／家庭消費中心攝）
▲政府打炒房，房價卻越打越高，近日傳出有業者利用民眾排隊搶購或網紅行銷試圖營造房市銷售風潮。（圖／家庭消費中心攝）
帥過頭直言說：「（房貸利率）5%的話你實施個10年，現在房價直接乘以0.6，調40%！」笑說自己是投資客，經常在算利潤，「只要5%就死了」。若是房貸利率為3%，帥過頭指出，因為出租租金可以調高2%，損失1%還可以接受，「3%我還撐得住」，但當利率飆到5%的話，他就會甩手出清，不玩了。

台灣房價怎樣才會下跌呢？馨傳不動產智庫執行長何世昌也曾直言，今年台灣房價如斷了線的風箏飛上天，但他認為只要廢除「房地合一稅」和「預售屋禁止轉售」兩大措施，房價最快6個月就會下挫，跌幅至少2成。


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