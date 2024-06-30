升息是打房利器？投資客帥過頭認「利率5%就死了」 房價狠砍6折
近期房市熱爆，繼央行祭出六都加新竹縣市第2戶限貸6成後，財政部也緊盯被指為房市添柴火的「新青安房貸」，除切簽切結書外，也增「限貸1次」新規，然而接連打房措施下，真能讓房價下修嗎？投資客大老帥過頭認了，升息才是打房最好的政策，「5%實施10年，房價直接乘以0.6，掉40%！」
記者徐銘穗/綜合報導
帥過頭日前上YouTube頻道「裝修小武郎」，暢談新青安能讓高房價撐多久，面對主持人「武哥」提問「利率真的是打房最好的政策嗎？」帥過頭點頭認了，他表示，台灣房地產易漲緩跌，過往台北在1992年至2002年間，連跌12年，1年3%，「不是一次下次，是每年跌3%」，形容根本是自帶緩衝器。
帥過頭直言說：「（房貸利率）5%的話你實施個10年，現在房價直接乘以0.6，調40%！」笑說自己是投資客，經常在算利潤，「只要5%就死了」。若是房貸利率為3%，帥過頭指出，因為出租租金可以調高2%，損失1%還可以接受，「3%我還撐得住」，但當利率飆到5%的話，他就會甩手出清，不玩了。
台灣房價怎樣才會下跌呢？馨傳不動產智庫執行長何世昌也曾直言，今年台灣房價如斷了線的風箏飛上天，但他認為只要廢除「房地合一稅」和「預售屋禁止轉售」兩大措施，房價最快6個月就會下挫，跌幅至少2成。