金曲獎／Gigi「手抄筆記」曝光！剪貼入圍者照片 粉絲看傻：太狂
主持人Gigi（林如琦）今（29）日擔任第35屆金曲獎新聞中心的主持人，得獎者在台上發表感言後，會走到後台接受媒體聯訪，即便是觀眾看不到的區域，Gigi仍用心打扮，準備厚厚的資料也曝光，上面貼著入圍者的照片以及作品筆記，密密麻麻的手稿，讓粉絲佩服直喊，「太狂了！」
記者李欣容／台北報導
Gigi今擔任新聞中心的主持人，除了在後台訪問得獎者之外，還會引導得獎者拍照，各個角度、表情都會Cue到，甚至還會分享自己聽歌的心得，十足用心，而在典禮開始前，她早早就坐定位，跟工作人員討論流程，專心看著典禮轉播，等得獎者走到後台時立刻展現專業，而她也曝光一大疊厚厚的筆記，上面貼著入圍者的照片還用不同顏色的筆記下重點。這是Gigi第6年主持金曲獎新聞中心，她曾分享，即便在鏡頭看不到的地方，她也想認真做足功課，因為不想對不起自己，也不想不尊重所有入圍者，雖然耗時，但也慢慢找到訣竅，看著得獎者開心的樣子，也讓她很動容。
第35屆金曲獎於今（29）日在台北小巨蛋盛大舉行，告五人、生物股長、周興哲、ØZI等歌手都蒞臨星光大道。頒獎典禮進行中，目前已陸續開出大大小小獎項，最佳樂團獎由草東沒有派對拿下、年度歌曲獎由告五人〈又到天黑〉拿下、最佳作詞人由MC HotDog熱狗奪下、台語歌王、歌后分別為蘇明淵、黃妃。