金曲獎完整入圍名單／林俊傑、熱狗搶歌王　最佳作曲人成死亡之組

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許鈞／期待集
林俊傑／重拾_快樂
Marz23／不遠處
MC HotDog熱狗／髒藝術家
裘德／裘德
最佳華語女歌手獎
楊乃文／Flow
孫盛希 Shi Shi／Boomerang
9m88／Sent
蘇運瑩／圓
袁婭維／在與生俱來的不平衡裡
最佳新人獎
鄭平／簡單一句話
鄒序／把水開著
王ADEN／Be a Lover
徐暐翔／躍
鳳小岳／柒
Makav 真愛／寶藏 Treasure
Jocelyn 9.4.0／Jocelyn 9.4.0
最佳樂團獎
滅火器／家和萬事興
露波合唱團／美麗新世界
傻子與白痴／姿態
告五人／帶你飛
草東沒有派對／瓦合
大象體操／世界 World
麋先生／都是浪漫害的
最佳台語女歌手獎
巴奈 Panai／夜婆 Iā-Pô
熊美玲／一路平安
江惠儀／陷眠
黃妃／十八般武藝
蔡家蓁／彼个秘密
最佳台語男歌手獎
翁立友／刀馬旦
鄭平／簡單一句話
林俊逸／上好的一年
蘇明淵／心內烏空
許富凱／五木大学
最佳作曲人獎
許鈞／歌一切
林俊傑／願與愁
草東沒有派對／但
周興哲／大人
黃韻玲／離別總是那麼突然
蔡依林、Richard Craker／Someday, Somewehre
年度歌曲獎
墮落 feat. 佛跳牆／楊乃文
家和萬事興／滅火器
又到天黑／告五人
但／草東沒有派對
樓上的房東／MC HotDog熱狗
離別總是那麼突然／張惠妹
最佳作詞人獎
武雄／有歲
李格弟／帽子裡的惡魔
MC HotDog熱狗／樓上的房東
葛大為／骨骼謝幕
姚若龍／大人
楊肅浩、丁津、林秋離／秋離
最佳專輯製作人獎
黃浩倫、鄭平／簡單一句話
陳君豪／Flow
荒井十一／期待集
韓立康／柒
蕭賀碩／繭的形狀
黃少雍、阿爆ABAO／寶藏 Treasure
最佳客語歌手獎
林鈺婷／羊尾仔看詩
葉穎／遷徙
邱淑蟬／繭的形狀
林沛蕎／Chill 幻
柔 米／鎮妹 Zhin‘ Moi
最佳單曲製作人獎
W.LIN、周已敦／情勒《不遠處》／﹙演唱者：Marz23、ØZI﹚
陳奕迅、林家謙／社交恐懼癌《CHIN UP!》／﹙演唱者：陳奕迅﹚
黃韻玲／離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》／﹙演唱者：張惠妹﹚
鶴 The Crane、SIRUP、Woo Hyun Kim／UMAMI《UMAMI》／﹙演唱者：鶴 The Crane、SIRUP﹚
劉宗霖、許主携／伊的身邊已經有別人2023《伊的身邊已經有別人2023》／﹙演唱者：許富凱、血肉果汁機﹚
熊仔、rgry／存活《存活》／﹙演唱者：熊仔 feat. SOWUT & BR﹚
片山凉太、龍玟宏／一路以來《一路以來(電影《富都青年》主題曲)》／﹙演唱者：片山凉太﹚
最佳專輯製作人獎
黃浩倫、鄭平／簡單一句話／﹙演唱者：鄭平﹚
陳君豪／Flow／﹙演唱者：楊乃文﹚
荒井十一／期待集／﹙演唱者：許鈞﹚
韓立康／柒／﹙演唱者：鳳小岳﹚
蕭賀碩／繭的形狀／﹙演唱者：邱淑蟬﹚
黃少雍、阿爆ABAO／寶藏 Treasure／﹙演唱者：Makav 真愛﹚
最佳編曲人獎
嘟嘟／A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE《Flow》／﹙演唱者：楊乃文﹚
許鈞／期待集《期待集》／﹙演唱者：許鈞﹚
ØZI、Ian Jeffrey Thomas、魯綱宇、張家誠／ADICA《ADICA》／﹙演唱者：ØZI﹚
草東沒有派對／但《瓦合》／﹙演唱者：草東沒有派對﹚
裘德、關浩德Walter、崔展鴻／胚胎《裘德》／﹙演唱者：裘德﹚
黃少雍、王韻筑／圓《圓》／﹙演唱者：蘇運瑩﹚
最佳MV獎
delulu《delulu》／﹙導演：秦梓銘﹚
Tokyo Calling《Tokyo Calling》／﹙導演：Pennacky﹚
Bon Bon《SweetBox》／﹙導演：殷振豪﹚
GOOD LOOKING《GOOD LOOKING》／﹙導演：自動鮪魚、亞歷三小﹚
社交恐懼癌《CHIN UP!》／﹙導演：張傑邦﹚
Ho(l)e《Way out》／﹙導演：Haoyan of America﹚
Runner Runner《RISE》／﹙導演：陳仲宇﹚
最佳原住民語專輯獎
美式教育／﹙演唱者：AZ李孝祖﹚
給幸福的一封信／﹙演唱者：邱立婷、薩巴太魯閣兒童合唱團﹚
Vusam種子／﹙演唱者：舞炯恩加以法利得﹚
最好的日常 （Those Days）／﹙演唱者：歐開合唱團 O-Kai Singers﹚
寶藏 Treasure／﹙演唱者：Makav 真愛﹚
女人島／﹙演唱者：阿洛.卡力亭.巴奇辣﹚
最佳客語專輯獎
羊尾仔看詩／﹙演唱者：林鈺婷﹚
遷徙／﹙演唱者：葉穎﹚
繭的形狀／﹙演唱者：邱淑蟬﹚
鎮妹 Zhin‘ Moi／﹙演唱者：柔 米﹚
客耀／﹙演唱者：彭柏邑﹚
最佳台語專輯獎
簡單一句話／﹙演唱者：鄭平﹚
海海人生／﹙演唱者：青虫aoi﹚
家和萬事興／﹙演唱者：滅火器﹚
夜婆 Iā-Pô／﹙演唱者：巴奈 Panai﹚
一路平安／﹙演唱者：熊美玲﹚
五木大学／﹙演唱者：許富凱﹚
最佳華語專輯獎
Flow／﹙演唱者：楊乃文﹚
期待集／﹙演唱者：許鈞﹚
姿態／﹙演唱者：傻子與白痴﹚
帶你飛／﹙演唱者：告五人﹚
瓦合／﹙演唱者：草東沒有派對﹚
裘德／﹙演唱者：裘德﹚
最佳原住民語歌手獎
舞炯恩加以法利得Utjung Tjakivalid／Vusam種子
廣財與老樂手／黑名單工作室 #3 《浮生錄：廣財與老樂手》
雅維·茉芮 Yaway·Mawring／世界和我一起跳舞
Makav 真愛／寶藏 Treasure
舞思愛／美感 Harateng no Pangcah
年度專輯獎
最佳華語專輯獎
最佳台語專輯獎
最佳客語專輯獎
最佳原住民語專輯獎
世界 World／﹙演唱者：大象體操﹚
你會永遠活在我的歌裡／﹙演唱者：蘇珮卿﹚
特別貢獻獎
劉清池
鄭華娟
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