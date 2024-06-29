金曲獎／MC HotDog熱狗「1句話」救了典禮 粉絲笑炸：終於醒了！
第35屆金曲獎在今（29）日晚間於台北小巨蛋盛大舉行，典禮開始1.5小時，接連頒發幾個獎項，得獎者都很快速講完感言就下台，讓許多看直播的網友叫苦連天，「快睡著了！」直到MC HotDog熱狗拿到「最佳作詞人獎」上台，透露今天是女兒生日，本來說好11點要回家，但因為得獎，「爸爸要喝到早上！」讓網友嗨翻，「這段救了金曲獎！」
記者李欣容／台北報導
MC HotDog熱狗以〈樓上的房東〉拿到最佳作詞人獎，在台上講感言時，他最後提及，「我女兒今天生日，爸爸本來說好要11點回家，但因為得獎了，所以爸爸要喝到早上！」還開心搖擺下台，讓台下全都拍手叫好，看直播的網友也紛紛留言，「笑死喝到早上」、「超有個性」、「這段救了典禮」、「感言超帥！至少很好笑」。
MC HotDog熱狗拿到今日首獎，他上台領獎時表示，「謝謝評審對這首歌肯定和厚愛。我歌詞是真的寫得不錯，大家會覺得我這個人吊兒郎當，我是認真在寫歌詞的。今天是我女兒生日，祝妳生日快樂。」熱狗笑說他出門前跟女兒說，若他今天沒得獎晚間11點就回家，結果他已拿下最佳作詞人，「可是今天爸爸要喝到早上，掰掰！」