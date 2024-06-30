金曲獎／巴奈提天安門「照片作品被中國消失」：凸顯台灣珍貴自由
第35屆金曲獎於29日晚間11點15分圓滿落幕，其中最大亮點與最受討論的，就是巴奈獲頒「最佳台語專輯獎」時的得獎感言，她提到本屆金曲獎35歲，「六四天安門事件」也剛好35週年，呼籲大眾：「我們都不要忘記！」一段發言引起中國不滿，她的作品與相關討論陸續在中國網路「被消失」，巴奈事後回應表示：「他們的行為更凸顯台灣珍貴的自由。」
記者陳雅蘭／台北報導
回顧事件開端，巴奈領完獎後在台上表示：「這個苦難的島，大家都辛苦，有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但你不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的。我更想要講的是，雖然我們不一樣的族群在這個母親的島上，我們都有不一樣的苦難，但我有一件事情，今天晚上你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油。」
該橋段一播出，立即引發台灣與中國網友討論，巴奈此發言的相關影音，已無法在微博播放，她相關的討論與作品，在微博也陸續「被消失」，中國網友表示：「金馬獎之後，金曲獎也進墳墓了，可以埋了」、「真敢說？金曲獎瘋了吧，膽子好大」、「金曲獎這下完蛋了...」。
頒獎典禮結束後，巴奈跟「最佳客語歌手」獎得主柔米一起慶功，她很開心能夠得到金曲獎：「感謝柯智豪花了15年的時間，一起完成這場美夢，也希望大家一起記得這一晚。」對於致詞引起中國社群反彈，巴奈回應：「自由之可貴，從此刻就能感受到，希望大家要好好愛護我們現在擁有的一切。」