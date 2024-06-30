勇士多名主力恐出走！陣容深度受考驗　「KCP」會是補強最佳解？

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根據《The Athletic》記者Shams Charania和Anthony Slater報導，聯盟消息人士透露，金州勇士正準備在自由球員市場開啟後，失去他們的4屆NBA總冠軍功臣Klay Thompson。勇士隊長久以來以K湯跟Stephen Curry所組成的「浪花兄弟」搭檔，恐怕將就此絕跡，他們也不再擁有那支8年4冠球隊的核心。
Shams Charania報導也指出，由於Klay Thompson在勇士生涯即將走到終點，以及Chris Paul下賽季價值3000萬美元的合約是不受保障，勇士在最近10年裡將有可能首次擁有一份全額中產特例，他們可用來尋找想要的自由球員。Charania更進一步表示，若K湯和CP3最終都將離開，這將幫勇士省下約7320萬美元（約新台幣23.8億元）的薪資支出。
這個夏天勇士可能將面臨Klay Thompson、Chris Paul、Andrew Wiggins等人出走的情況，陣容勢必會出現不小變動，球隊深度也會受到考驗。而若是上述3人皆離開球隊，將導致勇士在側翼方面，不論是進攻還是防守端都有所減弱，也必須要做出額外補強。
勇士側翼怎補強？ KCP或許會是最佳解
而談到適合勇士補強的人選，稍早剛拒絕執行1540萬美元（約5.01億台幣）球員選項，進而成為自由球員的「KCP」Kentavious Caldwell-Pope，可能會是勇士隊的最佳解答。
Kentavious Caldwell-Pope上季替金塊出賽76場，皆擔綱先發角色，場均繳出10.1分、2.4籃板、2.4助攻、1.3抄截數據，表現相當穩定，生涯三分命中率則達36.9%，過去並幫助湖人、金塊各拿下1枚冠軍戒指。KCP是一名相當稱職的3D球員，在場上攻防兩端皆有出色發揮，而成為自由球員之後，傳出也有許多球隊對他頗感興趣，KCP預計也將可以拿到一份平均年薪超過2000萬美元（約新台幣6.5億元）的合約。