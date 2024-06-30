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勇士已準備好失去Klay Thompson！傳奇「浪花兄弟」組合恐將散夥

▲根據聯盟消息人士透露，金州勇士隊正準備在自由球員市場開啟後失去4屆NBA總冠軍功臣Klay Thompson，「浪花兄弟」名號將就此絕跡於江湖，勇士也不再擁有那支8年4冠球隊的核心。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據聯盟消息人士透露，金州勇士隊正準備在自由球員市場開啟後失去4屆NBA總冠軍功臣Klay Thompson，「浪花兄弟」名號將就此絕跡於江湖，勇士也不再擁有那支8年4冠球隊的核心。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

一個傳奇王朝以及最讓人難忘的雙人組合正準備傳分道揚鑣，根據《The Athletic》記者Shams Charania和Anthony Slater報導，聯盟消息人士透露，金州勇士隊正準備在自由球員市場開啟後失去4屆NBA總冠軍功臣Klay Thompson，「浪花兄弟」名號將就此絕跡於江湖，勇士也不再擁有那支8年4冠球隊的核心。

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Thompson和勇士續約零進展　13年合作關係可能結束

在報導中指出，最近兩周以來，Thompson和勇士幾乎沒有任何溝通，也沒有提出任何報價。勇士隊在處理完其他事情後，想回頭與Thompson進行談判，但預計他不會讓自己作為球隊夏季計劃中的「第二優先事項」而等待，他的團隊認為勇士隊對於雙方再次重聚的興趣是不真誠的。

Thompson決定在他生涯第14個NBA賽季尋找新東家，雙方都相信他們13年的合作已經結束。《The Athletic》指出，洛杉磯湖人、洛杉磯快艇和達拉斯獨行俠等球隊預計將成為Thompson的有力追求者。

若Thompson選擇離開，勇士又處理掉Chris Paul的3000萬美元的無保障合約，今年夏天將會是他們近10年來首次作為一支完全不繳豪華稅、擁有中產特例的球隊在市場上運營，帳面上直接少花了7320萬美元。

Thompson地位下滑　讓他感到不滿

Thompson在上個賽季中一直表明願意待在灣區，他和球隊之間深刻的連結也讓人認為他不太會離開。但休賽季情況急轉直下，讓外界跌碎眼鏡。原因在於他並未感受到球隊對他的尊重，實際上他的順位也因為場上表現的下滑而被往後挪了些許。

目前Thompson的續約談判陷入僵局，他幾乎不可能拿到他想要的年限和價碼，他在場上的角色也發生了轉變，Moses Moody、Brandin Podziemski可以取代他在場上的作用，為了提升Stephen Curry身邊的陣容天賦，勇士在過去的幾周裡積極探索交易市場，甚至包括追求Paul George，這些都讓K湯感受到他在球隊中的地位並不穩固。

《The Athletic》在該篇文章中寫道，「勇士隊表面上一直希望讓Thompson成為核心的一部分，但他們已經明確表示，這必須以合適的價格、在合適的角色上實現，而且他必須等待合適的時機。」

勇士交易來Paul George的計畫恐破局

勇士管理階層此前之所以和Paul達成了延後合約受保障日期的協議，是為了促成重磅交易，而對象很可能就是Paul George，勇士無法直接簽下他，只能用先簽後換的方式。如今George拒絕執行球員選項，這意味著他將成為自由球員，勇士延攬他的計劃形同破局，Paul大概率也會被裁掉。

勇士隊有意得到George，但又不想交易Jonathan Kuminga，只給老球員和選秀權對快艇隊的吸引力不大，自然無意幫助勇士做白工。


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