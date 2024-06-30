台灣一堆房東被制裁了！最新政策7月上路　租屋族爽翻：終於等到

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惡房東賺電費價差退散！超收電費將被禁止
洪申翰解釋，租屋族被房東超收電費的情況非常普遍，一度6元、7元的狀況非常多，在用電資訊不透明的狀況之下，租客都只能摸摸鼻子，但是也延伸成房東、房客相互不信任的爭執，更扯的是，有些房東一期電費還可以多賺價差三、四千元！洪申翰說：「我也是租屋族，我很清楚，被超收電費那種不爽的感覺。」
「政府公然同意房東超收，就好像政府認為房東欺負房客，真的沒有錯一樣，但身為一位立委，我更清楚知道，台灣住宅電價全球第五低，這是因為有政府政策補貼，但因為法規不夠好，反而讓很多房東拿來賺價差獲利！因此在上週五副院長鄭麗君主持的行政院消費者保護會，正式審議通過了最新的租賃契約範本，修正內容有以下三點：
✅以用電度數計費者，每度電費不得超過該租賃標的電費單「當期每度平均電價」
✅非以用電度數計費者，出租人所收取之每期電費總金額，不得超過該租賃標的「電費單之每期電費總額」
✅租賃期間電費依第六點規定約定由承租人負擔者，出租人應提供承租人租賃標的之電費資訊，或授權承租人得向台電公司申請查詢租賃期間之電費資訊
租屋族終於鬆一口氣！房東禁止超收電費7月中就上路
簡單來說，房東收到台電帳單是多少錢，就只能像租客收多少錢！洪申翰提到「接下來內政部將在七月中，讓此新規定正式上路！也請租屋的朋友，互相告知身邊的友人和房東這項最新資訊，如果再遇到黑心房東超收電費，可以直接向行政院消費者保護會提起消費爭議申訴。」
貼文曝光後，不少租屋族紛紛湧入朝聖：「感謝立委幫我們爭取這個政策TAT真的被超收好多年.....」、「真的太感動了，不用再繳一度6元的電費」、「終於等到這個政策了....台灣真的太多房東偷加價電費」、「長年北漂工作租屋族對房東電費一度6.5元，坑爹行為超不爽，制裁他們剛好而已」、「長年一直都是6元北漂族路過，看這個政策真的好開心，謝謝洪立委。」