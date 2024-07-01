暑假必勝客「大披薩199元」延長吃到7/5！達美樂「外帶披薩半價」

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超值必勝嗑199元優惠延長吃到7月5日！即日起至7月5日，必勝客平日外帶8款「13吋大披薩只要199元」起，夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮6款口味199元，全新雙拼「海陸總動員」、重口味「火辣墨西哥肉肉」則是239元就能爽吃；而且現在加點「酥炸嫩雞球」特價只要69元。
📌達美樂「外帶披薩半價」！外送「買大送小」
達美樂暑假優惠報到，外帶無論小披薩、大披薩或巨無霸披薩，口味任選、只要1個就享有「半價優惠」；提醒大家，換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費。懶得出門也有披薩「外送買大送小」，價格以較大尺寸披薩計價，所有口味皆可選，換購加價系列需另付費。
📌堤諾Tino's Pizza鮮凍披薩「買2送1」
Tino's Pizza義大利披薩推出8吋份量適中的「堤諾鮮凍披薩」，採接單後新鮮製作、急速冷凍保鮮，無需解凍，只要烤箱/氣炸鍋5～8分鐘就能美味上桌，現在8款口味超值價199元起，預購享「買2送1」優惠，買任2份鮮凍比薩，贈瑪格麗特1份（原價199元）。取貨門市為台北莊敬/濟南/士林/民生/板橋府中/林口/龜山長庚/高雄河堤店。