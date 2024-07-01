全家霜淇淋聯名再睡5分鐘新口味！哈尼午茉綠x香芋牛奶7/5吃優惠
炎炎夏日，全家便利商店聯名再睡5分鐘霜淇淋新口味，7月5日開吃「哈尼午茉綠x香芋牛奶」，開賣首三日爽吃會員APP隨買跨店取「5支188元」優惠啦！全家暑假還正式啟動芋頭季，「Fami!ce霜淇淋」及「minimore甜點」兩大明星鮮食大推芋泥奶皇大福、芋泥肉鬆球、麵包土司、鬆餅等10款芋頭新品。另外，義美食品IRIS&FRIENDS銅鑼燒冰淇淋「買一送一」優惠到今天，消暑衝一波。
記者蕭涵云/綜合報導
芋頭控出動！即日起「全家」芋頭季正式開跑，「minimore甜點」嚴選台灣再遞檳榔心芋頭，推出浪漫紫色芋泥奶皇大福、芋泥QQ三角蛋糕、芋泥肉鬆球與雙餡芋泥羅馬包共4款甜點，烘焙麵包則有芋見金沙肉鬆三明治、香草芋泥夾心土司、奶奶芋見泥鬆餅及香芋綿奶菠蘿，一共大推8款圈粉芋頭控的有料新品；而且烘焙品項還有長期49、59元搭指定飲料餐促合購優惠。
全家便利商店再度攜手「再睡5分鐘」手搖飲料，打造「哈尼午茉綠」及「香芋牛奶」2款霜淇淋全新口味，Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」使用台灣綠茶粉、雲林蜂蜜調製，在茉香奶綠的茶風味中還散發蜂蜜香氣；Fami!ce「香芋牛奶霜淇淋」顏色淡雅、吃起來卻是香濃芋頭牛奶的厚實綿密口感。雙口味將於7月5日一起登場，暑假10款新品一次擄獲芋頭控、綠茶控。
全家霜淇淋新品上市也馬上祭出優惠，開賣首三日7月5日至7月7日限時3天，「全家」會員APP隨買跨店取還可享「5支188元」新品快閃優惠；每會員每日限購2組、兌換期限至2025年1月10日。7月5日至9月30日，會員於店舖購買或APP兌換任一口味Fami!ce霜淇淋即可獲得1章，集滿指定章數可兌換Fami!ce優惠券及限量週邊。
📌義美食品：銅鑼燒冰淇淋「買一送一」
義美食品現在也有IRIS&FRIENDS銅鑼燒冰淇淋「買一送一」優惠，即日起至7月1日倒數2天，全國義美門市爽吃IRIS&FRIENDS銅鑼燒冰淇淋，草莓鮮乳、抹茶紅豆口味任選「買一送一」！相當於兩盒只要65元。提醒大家，限門市現售；每人限購3組，會員不再享95折；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。