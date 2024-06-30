天氣熱爆！全家杜老爺甜筒、雪糕買一送一 義美銅鑼燒冰淇淋半價
天氣熱爆飆高溫，快吃冰品「買一送一」優惠降火氣！全家便利商店週末五六日康康5活動，嗨吃杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕都「買一送一」，義美食品也祭出IRIS&FRIENDS銅鑼燒冰淇淋「買一送一」，爽吃半價到明天7月1日，消暑買一送一優惠一次整理告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
📌全家：杜老爺甜筒「買一送一」！阿奇儂雪糕也買一送一
全家便利商天夏天回歸「全家康康5」優惠活動，每週末五六日推出5樣好康商品，本週6月30日最後一天，杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕都「買一送一」，換算下來相當於「阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕」一支20元、「杜老爺特級冰淇淋甜筒一支」23元就入手；另外還有FMC鹼性離子水、UCC無糖咖啡都半價優惠。
📌義美食品：銅鑼燒冰淇淋「買一送一」
義美食品現在也有IRIS&FRIENDS銅鑼燒冰淇淋「買一送一」優惠，即日起至7月1日倒數2天，全國義美門市爽吃IRIS&FRIENDS銅鑼燒冰淇淋，草莓鮮乳、抹茶紅豆口味任選「買一送一」！相當於兩盒只要65元。提醒大家，限門市現售；每人限購3組，會員不再享95折；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。