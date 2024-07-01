新青安爆1700件疑似違約案？財部：還在查核中

新青安房貸被指是這波房價飆漲的幫兇，財政部上周五邀集8大公股行庫開會後，指示行庫盤點是否有人頭戶或轉租等違約情事，今（1）日就傳出查出有1700件人頭戶等可疑違約案件，對此，財政部官員今（1）日表示，目前還在查核中，也沒有設定目標值，而且各行庫回報的只是疑似案件，非實際違約要追回優惠的貸款案件，有違反自用自住原則的承貸人才需擔心。
記者顏真真／台北報導
為防杜新青安遭不當濫用，財政部修訂「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」，新增新青安貸款借款人「限貸一次」規定，並在上周五邀集各公股銀行高層開會，要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。同時，財政部也要求行庫儘速徹查新青安房貸轉租、人頭戶個案，最快要在1周提報「罪證確鑿」的違規案件數，而確定違規的借款戶將同時面臨處罰。
今日也傳出新青安首波盤點已有1700件包括人頭戶等可疑的違約案，若以目前新青安承作5萬7980戶，疑似違約占比快3%，比一般房貸違約率0.07%高出很多。對此，財政部官員表示，目前行庫都還在查核中，尚未回報具體資料，但銀行授信前後都會有徵審與貸後管理，相信不致於那麼高。
財政部官員還強調，目前是要各行庫回報疑似案件，非實際違約要追回優惠貸款的案件，只有違反自用自住原則的承貸人才需要擔心，只要房子沒有出租、不是人頭戶，權益不會受影響。