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《鬼滅之刃 柱訓練篇》大結局！鬼王超傻被暗算　慘變進擊的巨人

▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》最後一集中，「鬼王」鬼舞辻無慘（左）被炸爛，再生模樣像極《進擊的巨人》裡的「超大型巨人」。（圖／翻攝KKTV、進擊的巨人X）
▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》最後一集中，「鬼王」鬼舞辻無慘（左）被炸爛，再生模樣像極《進擊的巨人》裡的「超大型巨人」。（圖／翻攝KKTV、進擊的巨人X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本知名動畫《鬼滅之刃》第4季動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》已於昨（6／30）日深夜播出完結篇，「鬼殺隊負責人」產屋敷耀哉聯手「岩柱」悲鳴嶼行冥，雙雙設下陷阱炸爛「鬼王」鬼舞辻無慘，可惜「鬼王」擁有再生能力死不了，他血肉模糊變回人的過程，模樣被笑虧像極《進擊的巨人》裡的「超大型巨人」。

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▲鬼舞辻無慘對於掉入產屋敷耀哉設下的陷阱，感到無言。（圖／翻攝KKTV）
▲鬼舞辻無慘對於掉入產屋敷耀哉設下的陷阱，感到無言。（圖／翻攝KKTV）
以下有劇情透露，慎入！！！
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《鬼滅之刃 柱訓練篇》大結局中，產屋敷耀哉命在旦夕，仍勇敢的在鬼舞辻無慘面前講出長達15分鐘的遺言，鬼舞辻無慘準備動手殺人，周邊突然爆炸，原來這是產屋敷耀哉設下的陷阱，既然拿不下鬼舞辻無慘的頭，就先炸爛他「拖延時間」再說。

鬼舞辻無慘萬萬沒想到會被產屋敷耀哉暗算，擁有再生能力的他準備恢復肉體時，再被人肉種子襲擊，鬼舞辻無慘被血鬼術變成變成尖錐架住，此時「反鬼派的鬼」珠世現身，將「讓鬼變回人類的解藥」塞入鬼舞辻無慘身體，鬼舞辻無慘毫無防備，只能一一被擺佈。

此時，「岩柱」悲鳴嶼行冥現身，投擲流星錘砸爛鬼舞辻無慘的頭，但鬼舞辻無慘擁有不死之身，只有「陽光」才能把他殺死，大夥將與他奮鬥到早上，勝負才能揭曉。

《鬼滅之刃 柱訓練篇》的結局停在7柱：「水柱」富岡義勇、「蟲柱」胡蝶忍、「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃、「蛇柱」伊黑小芭內、「風柱」不死川實彌、「岩柱」悲鳴嶼行冥、竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、不死川玄彌紛紛落入鬼舞辻無慘的本營地「無限城」；官方也宣布大結局將以3部電影的方式呈現，片名確定為《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》。

《鬼滅之刃 柱訓練篇》全8集已播畢，可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。

▲鬼舞辻無慘被炸爛後再生的模樣，跟《進擊的巨人》裡的「超大型巨人」超像。（圖／進擊的巨人X）
▲鬼舞辻無慘被炸爛後再生的模樣，跟《進擊的巨人》裡的「超大型巨人」超像。（圖／進擊的巨人X）
▲《鬼滅之刃》動畫最終回確定以電影的形式，拆成3部上映，片名確定為《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》。（圖／鬼滅之刃X）
▲《鬼滅之刃》動畫最終回確定以電影的形式，拆成3部上映，片名確定為《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》。（圖／鬼滅之刃X）

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