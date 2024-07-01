《鬼滅之刃 柱訓練篇》結局復活炎柱！彩蛋令戀柱、炭治郎快哭了

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以下有劇情透露，慎入！！！
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《鬼滅之刃 柱訓練篇》的結局停在7柱：「水柱」富岡義勇、「蟲柱」胡蝶忍、「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃、「蛇柱」伊黑小芭內、「風柱」不死川實彌、「岩柱」悲鳴嶼行冥、竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、不死川玄彌紛紛落入鬼舞辻無慘的本營地「無限城」，大夥將在此地跟「鬼王」鬼舞辻無慘決一死戰；官方也宣布大結局將以3部電影的方式呈現，片名確定為《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》。
事實上，《鬼滅之刃 柱訓練篇》每一集播畢後，結尾都會出現炭治郎介紹各角色的小話劇，這次完結篇的主角為戀柱，炭治郎透露：「甘露寺小姐以前是煉獄（炎柱）的繼子，雖然訓練太辛苦導致大家都逃走，甘露寺小姐卻都沒有抱怨的樣子。」
「戀柱」甘露寺蜜璃承認並表示：「因為煉獄先生的訓練雖然很辛苦，卻超級認真，非常有熱情。既然要介紹柱，當然也要介紹煉獄先生才行，這是大正時代的小道消息，煉獄先生是很帥的大哥，他在一起訓練時教了我很多事，非常照顧我。還有就是煉獄先生非常會吃，我們會用很大的鍋子，煮好多地瓜跟白飯，2個人一起吃！」
因為「炎柱」煉獄杏壽郎早在《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》被「上弦之參」猗窩座殺掉，所以炭治郎跟「戀柱」甘露寺蜜璃十分懷念「炎柱」；當2人回憶往事時，後方卻出現「炎柱」的聲音附和他們的對話，「真是懷念啊，我也都還記得喔，終於要跟鬼舞辻戰鬥了啊，交給你們了」。
「炎柱」煉獄杏壽郎的聲音嚇到「戀柱」甘露寺蜜璃，她說：「煉獄先生剛才就在那邊對吧？我不是在做夢嗎？炭治郎，一定要打敗鬼舞辻喔！」炭治郎握拳回應：「一定要！」而「炎柱」獻聲的驚喜彩蛋，也感動不少觀眾。
《鬼滅之刃 柱訓練篇》全8集可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。