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新青安帶旺！六都上半年移轉棟數創新高　科技業助攻台南

▲新青安貸款去年8月上路後帶旺房市， 六都地政局今（1）日公布，6月份六都買賣移轉棟數總計2萬3801棟。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新青安貸款去年8月上路後帶旺房市， 六都地政局今（1）日公布，6月份六都買賣移轉棟數總計2萬3801棟。（圖／記者徐銘穗攝）

家庭消費中心／綜合報導

六都地政局今（1）日公布，6月份六都買賣移轉棟數總計23,801棟，月減11.5%、年增16.9%。另外，住商機構統計上半年度買賣移轉棟數，六都總計136,499棟，與去年同期相比增加27.6%，也是自2013年以來同期新高，顯示全台買氣高漲。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，受新青安貸款帶動，加上上半年度台股持續創下新高，市場游資熱錢滿滿情況下，全台移轉棟數有感上升，惟6月起央行再次發起信用管制，嚴控第二戶貸款成數，且政府加強查緝新青安人頭戶、轉租戶等情形，加上7月份有「囤房稅2.0」上路，研判下半年度部分投資、置產族群若手頭資金吃緊，為降低資產槓桿壓力或有意節稅，市場上應會多出不少供給，但買氣是否延升至下半年，端看股市與政經局勢表現。

AI議題帶旺，台南上半年移轉棟數創歷史新高
綜觀六都上半年買賣移轉棟數，台北市15,456棟、年增21.8%，新北市33,092棟、年增21.6%，桃園市23,689棟、年增32.1%，台中市25,848棟、年增20%，台南市14,535棟、年增40.5%，高雄市23,879棟、年增38.2%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府目前打炒房態度明確，但受全球AI浪潮帶動，由半導體產業領頭的台股續創新高，股市熱度延伸至房市，近期有高科技巨擘進駐的南二都尤其受到帶動，致使上半年度台南、高雄整體移轉棟數皆有亮眼表現。其中，台南市上半年度買賣移轉棟數達14,535棟，與去年同期相比不僅成長4成，更創自2009年改制以來同期新高。

政府出打炒房連環拳，下半年房市宜注意
不過，觀察六都6月買賣移轉棟數，台北市2,619棟、月減13.7%、年增5.4%，新北市5,369棟、月減19.1%、年增1.9%，桃園市4,641棟、月增8.5%、年增37.8%，台中市4,725棟、月減3.9%、年增5.5%，台南市2,399棟、月減15.6%、年增44%，高雄市4,048棟、月減22.1%、年增30.5%。

賴志昶指出，六都6月移轉棟數與上月相比，除桃園之外皆有不同程度的減幅，顯示6月政府接連推出打炒房「組合拳」，尤其是加強查緝新青安貸款等措施，確實震懾到部分買盤，致使投資氣氛較濃厚的部分區域，移轉棟數出現下滑。下半年若建案排隊、利用新青安炒作等亂象仍持續叢生，難保政府恐有進一步措施，值得購屋族群注意。

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