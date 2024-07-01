新青安帶旺！六都上半年移轉棟數創新高　科技業助攻台南

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AI議題帶旺，台南上半年移轉棟數創歷史新高
綜觀六都上半年買賣移轉棟數，台北市15,456棟、年增21.8%，新北市33,092棟、年增21.6%，桃園市23,689棟、年增32.1%，台中市25,848棟、年增20%，台南市14,535棟、年增40.5%，高雄市23,879棟、年增38.2%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府目前打炒房態度明確，但受全球AI浪潮帶動，由半導體產業領頭的台股續創新高，股市熱度延伸至房市，近期有高科技巨擘進駐的南二都尤其受到帶動，致使上半年度台南、高雄整體移轉棟數皆有亮眼表現。其中，台南市上半年度買賣移轉棟數達14,535棟，與去年同期相比不僅成長4成，更創自2009年改制以來同期新高。
政府出打炒房連環拳，下半年房市宜注意
不過，觀察六都6月買賣移轉棟數，台北市2,619棟、月減13.7%、年增5.4%，新北市5,369棟、月減19.1%、年增1.9%，桃園市4,641棟、月增8.5%、年增37.8%，台中市4,725棟、月減3.9%、年增5.5%，台南市2,399棟、月減15.6%、年增44%，高雄市4,048棟、月減22.1%、年增30.5%。
賴志昶指出，六都6月移轉棟數與上月相比，除桃園之外皆有不同程度的減幅，顯示6月政府接連推出打炒房「組合拳」，尤其是加強查緝新青安貸款等措施，確實震懾到部分買盤，致使投資氣氛較濃厚的部分區域，移轉棟數出現下滑。下半年若建案排隊、利用新青安炒作等亂象仍持續叢生，難保政府恐有進一步措施，值得購屋族群注意。