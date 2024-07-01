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房市買氣穩健！六都上半年交易「創11年新高」　中古屋交易熱絡

▲六都會區公布6月建物買賣移轉棟數，受惠台股表現佳、消費者信心增強，中古屋交易市況仍相當熱絡。（圖／記者徐銘穗攝）
▲六都會區公布6月建物買賣移轉棟數，受惠台股表現佳、消費者信心增強，中古屋交易市況仍相當熱絡。（圖／記者徐銘穗攝）

家庭消費中心／綜合報導

六都會區公布2024年6月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為23,801棟，月減11.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，6月的建物買賣移轉棟數反映的是5月至月初的市況，近期受惠於台灣各項經濟數據表現亮眼，台股表現佳、消費者信心增強，中古屋交易市況仍熱絡，但少了新屋交屋潮挹注下，六都6月建物買賣移轉量較5月減少逾一成。進一步觀察六都交易市況，除了桃園市月增8.5%外，其餘五都均較5月量縮，台北市月減13.7%，新北市月減19.1%，台中市月減3.9%，台南市量縮15.6%，高雄市月減22.1%，量縮最為明顯。

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陳金萍表示，與5月相比，桃園市表現一枝獨秀，6月交易逆勢成長，受惠於部分行政區大量新屋交屋潮挹注，以龜山區月增666棟最多，觀音區也有112棟量增，帶動交易月增8.5%，且桃園市6月建物買賣移轉棟數為4,641棟，也創下連續30個月來單月新高，同時也是18年來同期最高紀錄。陳金萍進一步指出，若觀察量縮的都會區以高雄月減22.1%最多，觀察各行政區表現，發現楠梓區較5月減少235棟最多，而左營區、小港區與鳳山區也月減超過百棟，這些區域也是近年來建商推案熱區，5月有新案大量交屋，讓5月高雄市突破5000棟大關，而6月少了新屋交屋潮帶動，以中古屋交易為主力，月減幅度為六都中最大。

▲六都會區今年6月建物買賣移轉棟數。（圖／永慶房屋提供）
▲六都會區今年6月建物買賣移轉棟數。（圖／永慶房屋提供）
另與2023年6月相比，2024年6月六都建物買賣移轉棟數年增16.9%，其中，台北市年增5.4%，新北市年增1.9%，桃園市年增37.8%，台中市年增5.5%，台南市年增44.0%，高雄市年增30.5%，南二都房市交易較去年大幅成長。陳金萍指出，去年6月市場出現價格拉鋸戰，買氣略微將溫，加上六大都會區交屋情況較少，同樣以中古屋交易為主，但仍有2萬棟以上的表現，基期不低，因此，今年6月房市交易仍較去年成長超過一成五，顯示房市交易仍熱絡。

陳金萍表示，進一步觀察今年上半年六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為136,499棟，與去年同期相比年增27.6%，創下自2014年來、11年來最高紀錄，房市買氣旺盛。觀察今年1-6月各都會區與去年同期相比的表現，台北市年增21.8%，新北市年增21.6%，桃園市年增32.1%，台中市年增20.0%，台南市年增40.5%最多，高雄市年增38.2%，顯示南二都2024年表現最為亮眼。

陳金萍說明，若再細看各都會區歷年1-6月交易量表現，台北市創下10年來最高紀錄，桃園市創2014年以來、11年來新高；台中市上半年交易量25,848棟，創13年新高紀錄；台南市則續創歷史最高，而高雄市創下歷史第二高量，僅次於1999年的24,773棟，可看出今年上半年量能表現處於相對高檔，買氣熱絡。

陳金萍補充，國內景氣燈號連二月亮出黃紅燈，景氣穩定復甦，而出口表現持續暢旺，內需動能穩健成長，加上台股震盪走高，以及通膨長期化的預期下，推升房市需求，上半年全台交易量年增近三成已無懸念。

▲六都會區今年1月至6月建物買賣移轉棟數變化。（圖／永慶房屋提供）
▲六都會區今年1月至6月建物買賣移轉棟數變化。（圖／永慶房屋提供）

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