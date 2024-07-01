房市／信義房屋SinyiCare十大守護服務保障　透明資訊好安心

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而產權調查可協助賣方調查完整房屋，並讓買方全面了解房屋現況。信義房屋表示，信義房屋是全台最早推出不動產說明書的房仲公司，產權調查更是優於業界獲得ISO9001國際認證，進行嚴格標準認證調查流程，並紀錄完整資訊，減少買賣雙方後續衍生的糾紛，也曾獲第七屆國家品質優良案例獎。
信義房屋表示，不動產說明書裡會詳細載明謄本產權基本資料，包括建物用途、面積、建材、建築完成日等，還有土地使用分區與特殊屋況和環境，消費者可從不動產說明書中了解房屋是否曾發生凶殺、自殺或其他非自然死亡的狀況；此外，包括房屋是否有傾斜、輻射、海砂、鋼筋外露、蟲害蛀蝕的情形，也能從中掌握。
信義房屋表示，SinyiCare十大守護保障服務包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子保障，高輻射保障、凶宅保障，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界保障最完善。
「你的房屋，信義在乎」信義房屋表示，創立40多年來，始終重視客戶的需求，因此推出SinyiCare十大守護服務保障，強調對客戶的心意，對於賣方來說，委託給信義房屋賣屋，服務一條龍，安全又省事，而對於買方而言，在找家的過程中，信義房屋全程陪伴，售後保障讓買方很安心。