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Klay Thompson3年16億加入獨行俠！金州勇士「浪花兄弟」宣告拆夥

▲NBA美國職籃金州勇士射手Klay Thompson，不滿沒有得到尊重，休賽季投入自由市場，並在今天跟獨行俠達成3年超過5000萬美元的大約。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃金州勇士射手Klay Thompson，不滿沒有得到尊重，休賽季投入自由市場，並在今天跟獨行俠達成3年超過5000萬美元的大約。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Klay Thompson驚爆離隊！NBA美國職籃金州勇士射手Klay Thompson今（2）日傳出已經跟達拉斯獨行俠隊達成共識，根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski)披露，Klay Thompson將加入獨行俠，以3年5000萬美元（約台幣16億）加上球員選擇權，以先簽後換的方式的加盟新球隊，不但將跟Luka Doncic和Kyrie Irving找來幫手，他也正式將離開勇士軍團，跟好友「柯瑞」Stephen Curry組成的浪花兄弟（The Splash Brothers）也正式拆夥。Klay Thompson傳出因不滿勇士隊沒有提前續約自己，這讓他覺得不受尊重，今年又進一步加深這種感覺，導致他決意出走。

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勇士王朝解體　Klay Thompson附加賽一分未得

Klay Thompson去年本來就有機會走，當他沒有跟球隊續約時，感受到勇士隊沒有足夠的誠意，導致他今年在賽季結束後，選擇投身自由市場。

NBA季後賽附加賽在今年4月17日開打，NBA附加賽勇士客場不敵國王，勇士出局，Klay Thompson成罪人，他先發出戰31分鐘，10投0中、三分6中0拿到0分4籃板1助攻1阻攻。Klay Thompson一分未得，也讓球迷諷刺他是「薪水小偷」。

Klay Thompson和勇士的合約到期，他也決定出走，令人諷刺的是，勇士在今年賽季總投入高達4億美元（約130億台幣）的價格卻無緣季後賽。

Klay Thompson也在過去13年生涯都在灣區度過，他與Stephen Curry、Draymond Green攜手贏得4座總冠軍，但續約談了1年依舊離開。Thompson這2周與勇士幾乎沒有任何溝通，老東家也沒提出報價，雙方將合作進行「先簽後換」。

此外，獨行俠稍早以3年2700萬美元的價格簽下Naji Marshall，因此無法留住Derrick Jones Jr.，他以3年約3000萬美元的價格離開獨行俠，投入快艇隊的懷抱。

隨著Klay Thompson的離開後，勇士王朝的四座冠軍也走入歷史，Klay Thompson的合約根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski)披露，3年高達5000萬美元（約16億台幣）還有球員選擇權，以及他將以先簽後換方式離開，同時，Josh Green也被送到夏洛特黃蜂。


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