Klay Thompson3年16億加入獨行俠！金州勇士「浪花兄弟」宣告拆夥

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Klay Thompson去年本來就有機會走，當他沒有跟球隊續約時，感受到勇士隊沒有足夠的誠意，導致他今年在賽季結束後，選擇投身自由市場。
NBA季後賽附加賽在今年4月17日開打，NBA附加賽勇士客場不敵國王，勇士出局，Klay Thompson成罪人，他先發出戰31分鐘，10投0中、三分6中0拿到0分4籃板1助攻1阻攻。Klay Thompson一分未得，也讓球迷諷刺他是「薪水小偷」。
Klay Thompson和勇士的合約到期，他也決定出走，令人諷刺的是，勇士在今年賽季總投入高達4億美元（約130億台幣）的價格卻無緣季後賽。
Klay Thompson也在過去13年生涯都在灣區度過，他與Stephen Curry、Draymond Green攜手贏得4座總冠軍，但續約談了1年依舊離開。Thompson這2周與勇士幾乎沒有任何溝通，老東家也沒提出報價，雙方將合作進行「先簽後換」。
此外，獨行俠稍早以3年2700萬美元的價格簽下Naji Marshall，因此無法留住Derrick Jones Jr.，他以3年約3000萬美元的價格離開獨行俠，投入快艇隊的懷抱。
隨著Klay Thompson的離開後，勇士王朝的四座冠軍也走入歷史，Klay Thompson的合約根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski)披露，3年高達5000萬美元（約16億台幣）還有球員選擇權，以及他將以先簽後換方式離開，同時，Josh Green也被送到夏洛特黃蜂。