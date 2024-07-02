麥當勞雞塊買4送4！大薯「買一送一」　漢堡王暑假優惠也買一送一

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2024麥當勞7月最新「買一送一」優惠，即日起至7月9日止（或送完為止），爽吃5款「買一送一」半價優惠送到家。使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
麥當勞APP全球版本週也有限定優惠，「單點4塊麥克雞塊買一送一」，相當於「雞塊買4送4」；還有「單點中杯無糖紅茶或無糖綠茶買一送一」、「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」或「買超值全餐送勁辣香雞翅（1份2塊）」；早餐則限定「單點無敵豬肉滿福堡加蛋送薯餅」等，暑假第一週優惠加碼划算吃一波。提醒大家，優惠券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。
📌現省2626元！漢堡王13款「買一送一」、套餐才99元
漢堡王7月推出「FUN暑假」優惠券，即日起至7月31日，大放送13款「買一送一」優惠，爽吃西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、香濃起士脆雞堡、4塊雞塊、辣薯球和6款飲料可樂都半價；「1+1」共有6款漢堡等主食加點心配飲料只要69元；銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元，8塊雞塊＋洋蔥圈(大)、或10塊雞塊＋薯條(中)都是99元划算價格；爽吃「西部小華堡＋4塊雞塊＋中飲」只要99元；最划算的4件組個人餐109元起吃超飽，最高現省2626元，整個暑假有夠賺。
漢堡王暑假還加碼推出「金牌國王月」，加入會員並綁定官方LINE OA，並完成各週指定任務即可獲得對應數量之印章券，如7月1日至7月7日購買勁濃培根烤腿堡套餐或火烤雞腿培根堡套餐，即可累積1張印章券；7月8日至7月14日購買任一鮭魚系列套餐，即可累積2張印章券。累積每2張即可擁有一次抽獎機會，最大獎是價值約4萬元的獨家999純金牌、還有Swtich與漢堡王禮券眾多好禮。