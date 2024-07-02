Klay Thompson為何願意加盟達拉斯獨行俠？美媒意外透露背後原因

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根據《ESPN》報導，消息人士向ESPN透露Thompson加盟獨行俠背後的最大的關鍵，就是要拿下總冠軍，雖然湖人對Thompson來說，有著很大的吸引力，但德州較低的物價加上獨行俠距離拿下總冠軍只差3場勝利的事實擺在眼前，以上都成為Thompson最終選擇獨行俠的關鍵。
在湯普森13年勇士生涯的最後一年，由於合約談判和他即將成為自由球員的原因，他與球隊的關係變得越來越緊張，他在球隊中的角色也不如過去穩定，34歲的湯普森上賽季場均得分17.9分，這是他自2012-13賽季以來的最差的一個賽季。
Thompson在加盟獨行俠後，將成為Luka Doncic和Kyrie Irving外，球隊第三個得分點，獨行俠也盼透過Thompson來補足球隊外圍火力和季後賽經驗，對於34歲的Thompson來說，下賽季的目標就是要拿下生涯第五座NBA總冠軍。
根據美國人口普查局報告顯示，德州人口在2018年度增加了56萬3945人，其中外州移入的居民為 10萬1805人，較2017年的5萬7173 人成長78.1%。移出地排名第一的是加州，而德州還有丘陵之鄉（Hill Country）的獨特氛圍也成為加州人的最愛，特別是聖安東尼奧西北方的Cordillera Ranch，很適合加州居民到當地渡假及旅行。