被爆丈夫替詐騙犯「喬律師費」 徐巧芯嗆可笑：毫無根據抹黑
國民黨立委徐巧芯4月被爆大姑夫婦劉向婕與杜秉澄涉替詐團洗錢後，一再與切割強調沒往來，今（2）日週刊爆料，指劉向婕洗錢集團去年在高雄遭逮捕，就是由徐巧芯丈夫劉彥澧的好友羅盛德律師籌組律師團辯護，後來劉彥澧更出面協助處理被告的律師費，過程中律師也向他說明案情，打臉徐巧芯夫婦事先不知情的說法。對此，徐巧芯稍早回應，「關於週刊提及的舊案，本人與先生劉彥澧並不知情」。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯稍早發出聲明回應，「關於週刊提及的舊案，本人與先生劉彥澧並不知情，更並未被諮詢、索要或支付任何與劉向婕相關的律師費用；鏡週刊近日僅憑詐騙嫌疑犯的說法就多次大肆報導，不斷支持詐騙嫌疑犯言行，甚是可笑」。
徐巧芯指出，這些詐騙嫌疑犯說謊就跟呼吸一樣相當自然，在沒有任何實際證據的情況單憑愛說謊的嫌犯就指控並報導；先前就連不曾下水的潛艦聲紋，都可以按詐騙嫌疑犯的說法，聲稱自己擁有這項根本不存在的國家機密，且刻意不向國防部查證，甚至對我本人進行釣魚式問法，後來該報導直接遭到國防部打臉。
徐巧芯強調，顯然《鏡週刊》對本案不僅不站在打擊詐騙的角度，甚至不斷公開支持力挺並宣揚詐騙嫌疑犯言行；相關報導對此案相關議題，早已毫無公信力可言，「我早先也已對其提告自清。因此對這些毫無根據的抹黑，自然不會放在心上；就當作是這些詐欺嫌疑犯透過特定媒，對社會進行的空氣污染。本案待檢方查明真相，必定還我倆公道，我非常有信心」。