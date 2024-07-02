《鬼滅之刃 柱訓練篇》第1集曾說柱不會死　結局卻讓大人物領便當

直擊／賀軍翔「穿帥帥出庭」全新白鞋被踩髒：我沒做不禮貌行為

▲賀軍翔經過2小時問訊，離開北檢，白鞋都被踩髒。（圖／記者吳翊緁攝）
▲賀軍翔經過2小時問訊，離開北檢，白鞋都被踩髒。（圖／記者吳翊緁攝）

記者李欣容／台北報導

賀軍翔遭控妨害性自主，今（2）日下午2時低調赴北檢到案說明，下午4時步出北檢，神情平靜地說，「我沒有做不禮貌的行為。」情緒依舊平靜，而剛進去時的白色鞋子也被踩髒。

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賀軍翔遭提告妨害性自主，檢調介入偵辦中，今年5月24日，北檢指揮警方前往賀軍翔住處搜索，查扣證物手機，但未傳喚、拘提相關人員。賀軍翔於參加友人生日宴時，疑似與女性工作人員發生糾紛，做出不禮貌行為，才遭女方憤而提告。對此，賀軍翔也發出聲明，「並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源。」並會尊重配合司法調查。

▲賀軍翔雙手合十不發一語。（圖／記者吳翊緁攝）
▲賀軍翔雙手合十不發一語。（圖／記者吳翊緁攝）
也因為性醜聞事件，賀軍翔正在拍攝的公視影集《郵票與舒芙蕾》製作公司將其換角，6月21日發表聲明，「賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，違背雙方合作誠信，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選。」

▲賀軍翔在檢警護送下離開。（圖／記者葉政勳攝）
▲賀軍翔在檢警護送下離開。（圖／記者葉政勳攝）
賀軍翔聲明全文：

一、對於5月24日，媒體所發布關於「賀軍翔住處遭搜索」等新聞，係因依檢方案件進度，需查詢賀先生之通聯紀錄 ，故取走賀先生之手機，以進一步釐清案情內容，賀先生全程配合偵查程序，合先敘明。

二 、賀先生再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源 。

三 、偵查程序期間，賀先生全然遵守偵查不公開原則，然檢方至賀先生住處搜索一事，媒體卻提前知悉，讓賀先生深感困擾，希冀本案承辦人員能將心比心 ，不有任何違法情形。

賀軍翔小檔案
綽號：小美
生日：1983年12月28日（40歲）
配偶：陳怡玟（2017年結婚）
兒女：2女
出道日期：2003年9月
代表作：《七年級生》、《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《不夠善良的我們》
爭議：
2011年於醒吾技術學院進修部讀了整整7年，被質疑以就學逃避服兵役疑慮，曾被中華民國內政部點名以讀書為藉口拖延入伍，違背兵役制度的公平性。2013年因脊椎檢查有「椎弓解離症」獲准免役證明。

2024年1月，一名女子指控賀軍翔參加私人聚會時，藉著三分醉意對她做出不禮貌舉動，因此提起妨害性自主的告訴。檢調介入偵辦，今年5月24日，北檢指揮警方前往賀軍翔住處搜索，查扣證物手機。

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