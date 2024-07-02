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富邦悍將狀元張育成「練手感」！準備全家搬回台灣　最快本週抵台

▲中職富邦悍將張育成今（2）日他透過個人社群預告，準備全家搬回台灣，行前還飛到美國費城特別加強訓練。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲中職富邦悍將張育成今（2）日他透過個人社群預告，準備全家搬回台灣，行前還飛到美國費城特別加強訓練。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職富邦悍將台灣旅美好手張育成宣布返台投入中職選秀，毫無意外成為選秀狀元，今（2）日他透過個人社群預告，準備全家搬回台灣，行前還飛到美國費城特別加強訓練，十分有心，張育成寫下：「回台灣前練手感，今天飛到費城報到，這次帶著Winston陪練，老婆及Winola在北卡打包裝箱，準備全家搬回台灣，期待與大家見面。」由於之前富邦曾不小心「外流」張育成可能登場時間，預計可能出賽最快會是7月12日在新莊主場對戰統一獅隊，而根據《NOWnews今日新聞》記者訪問，富邦也透露，「張育成最快預計在本週回台。」

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張育成回台　可望獲得大批球迷支持

張育成日前震撼宣布投入中職選秀，並在選秀會上獲得富邦悍將第一指名，結束了11年的旅美生涯，選秀會中獲得狀元的張育成，也透過影片感謝球團的青睞，並強調自己將會全力以赴、持續訓練，更感謝球迷們不離不棄。

張育成也在社群寫下：「回台灣前練手感，今天飛到費城報到，這次帶著Winston陪練，老婆及Winola在北卡打包裝箱，準備全家搬回台灣，期待與大家見面。」

由於吳念庭已經在7月1日亮相，富邦悍將預計在7月就會讓張育成出賽，跟球迷見面，而張育成預計搭機回台時間，而根據《NOWnews今日新聞》記者訪問，富邦透露，「張育成最快預計在本週回台。」，也讓球迷很興奮。


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