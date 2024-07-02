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富邦悍將新洋投Jack Labosky報到！球迷歪樓要取中文譯名「杰戈」

▲富邦悍將持續補強備戰下半季，今日宣佈簽下新洋投Jack Labosky，預計將於近期抵達台灣，富邦悍將也宣布將透過首創的悍將APP票選系統，開放悍將家人們共同決定新洋投Jack Labosky的中文譯名。（圖／取自杜克大學官網）
▲富邦悍將持續補強備戰下半季，今日宣佈簽下新洋投Jack Labosky，預計將於近期抵達台灣，富邦悍將也宣布將透過首創的悍將APP票選系統，開放悍將家人們共同決定新洋投Jack Labosky的中文譯名。（圖／取自杜克大學官網）

記者吳政紘/綜合報導

富邦悍將持續補強備戰下半季，今日宣佈簽下新洋投Jack Labosky，預計將於近期抵達台灣，富邦悍將也宣布將透過首創的悍將APP票選系統，開放悍將家人們共同決定新洋投Jack Labosky的中文譯名。不過很多球迷紛紛「歪樓」希望取網路上很紅的「杰戈」，故意取諧音梗，也致敬「傑哥不要」的網路迷因。即將滿28歲的Jack Labosky是一名右投手，杜克大學畢業後，2018年被美職光芒隊挑中開啟職業生涯，最高層級曾升到3A。

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他今年球季轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特隊，先發10場繳出3勝2敗的戰績、防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，優異的控球和吃局數能力是他在球場上的最佳優勢。

Jack Labosky即將抵台　富邦希望球迷開放取名

Jack Labosky預計將在近期抵達台灣，富邦悍將也結合首創的悍將APP投票系統，首度開放球迷投票選出新洋投的中文譯名，選項包括「杰戈」、「藍波」、「藍博斯」、「藍波斯基」等四個中文譯名選項，只要透過富邦悍將APP的投票系統，即可參加票選，最高票的中文譯名選項將成為Jack Labosky的中文譯名。

富邦悍將球團表示，希望透過悍將APP的即時互動性，讓所有球迷參與新洋將命名的決定，中文譯名自即日起至2024年7月3日18:00止，開放球迷朋友透過悍將APP票選。凡參與投票者均可於活動結束後獲得APP 1~5點隨機獎勵點數回饋，另從最終獲選名字投票者中抽3名可得Jack Labosky親簽紀念球，歡迎各位球迷朋友踴躍參加投票。

不過，不少球迷看到新聞都感到幽默，因為「杰戈」音同杰哥，是另類的網路迷因，源自於《如果早知道男生也會被性侵》的性別平等教育宣傳影片，劇情講述了一名男高中生阿瑋（黃耀緯飾演）被杰哥（伍嘉緯飾演）性侵的故事。該片在網路上引起廣大迴響，其中許多台詞也成了網路迷因。

球迷紛紛寫下「杰哥不要」，也希望未來可能用這樣的名字讓他出賽。

此外，張育成日前震撼宣布投入中職選秀，並在選秀會上獲得富邦悍將第一指名，結束了11年的旅美生涯，他即將回台，富邦球團也證實，他最快可能在本週返台，也請球迷期待。

▲富邦悍將也宣布將透過首創的悍將APP票選系統，開放悍將家人們共同決定新洋投Jack Labosky的中文譯名。（圖／富邦提供）
▲富邦悍將也宣布將透過首創的悍將APP票選系統，開放悍將家人們共同決定新洋投Jack Labosky的中文譯名。（圖／富邦提供）

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