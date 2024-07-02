直擊／黃子佼遭控性侵「被傳喚還請假」　律師曝1條件恐被拘提

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藝人黃子佼被控持有未成年性影像，遭依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，不過他日前遭「K小姐」指控曾在2006年以拍藝術照為由性侵得逞，K小姐因公開希望黃子佼道歉未果，決定向台北市婦幼警察隊提告，北檢分他字案調查近2個多月後，決定傳喚黃子佼出庭說明。（他字案是指對於「是否有特定人涉嫌犯罪這件事情」還不清楚，而實務上可能會依據個案情形，以「被告」或者「關係人」傳喚特定人到案）
但黃子佼遲到半小時仍未現身，現場下起大雨，雷聲四起，檢警發現大樓外一台白色賓士不斷經過，懷疑是黃子佼抵達，但最後該輛車也消失在雨中，爾後黃子佼才由律師代為請假，檢方將擇日再傳。
記者詢問律師黃帝穎，被告請假是否需要條件？能請幾次？黃帝穎表示，依據刑事訴訟法規定，被告在檢察官偵查中有到庭的義務，因此黃子佼收到北檢傳票，就必須到庭。黃帝穎說明，如果被告無正當理由不到庭，檢察官可以發出拘票，由司法警察前往拘提，強制被告到庭，不過如果被告有事先向檢察官請假，表明正當理由及檢附證明，例如住院治療等醫院證明，則可能延後改訂庭期。黃帝穎說，北檢開庭黃子佼未到，可能還是要看是否有請假的正當理由及證明，經檢察官同意，否則恐被強制拘提到案。
黃子佼被控訴猥褻多名女性 留妻子孟耿如獨自面對媒體
黃子佼在2023年的Metoo風波中，被控訴猥褻多名女子，還強吻17歲少女，以藝術為由誘拍裸照，他在被爆料後於臉書開直播道歉，揭開自己已經禿頭的真相，更爆料其他藝人不法行為，更令人吃驚的是，黃子佼在直播後疑似情緒不穩送醫，當時其妻子孟耿如在醫院外獨自面對大批媒體，表示會陪著黃子佼度過難關，也為了黃子佼推掉產後復出的第一部戲劇拍攝。
今年（2024）3月台北地檢署指出，黃子佼性騷及強制猥褻案因查無客觀事證，雙方和解，被害人也撤回告訴，予以不起訴處分。然而檢方發現，黃子佼的隨身碟中有大量不雅片，其中7部主角還是未成年少女，他坦承是在有「台版N號房」之稱的偷拍論壇「創意私房」購買，他因涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，罰款120萬元及1200字悔過書，黃子佼經紀公司「大鵬傳播」發律師函表示未成年不雅片「僅有7部」，引起公憤。
黃子佼小檔案
綽號：佼佼、佼哥
生日：1972年3月30日（52歲）
感情：曾與小S交往4年，曾寶儀介入後分手，與小19歲孟耿如愛情長跑7年結婚
配偶：孟耿如（2020年結婚）
兒女：1女
代表作：《超級星期天》、《紅白紅白我勝利》、《百萬大明星》、《一呼百應》、《婚禮歌手》、《佼心食堂》
重大經歷：金曲獎、金鐘獎、金馬獎主持人
獎項紀錄：
第35屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（超級星期天）
第36屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（超級星期天）
第48屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（紅白紅白我勝利）
第50屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（全球中文音樂榜上榜）
第54屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（超級同學會）
第54屆金鐘獎／益智及實境節目主持人獎（一呼百應）
第57屆金鐘獎／綜藝節目主持人獎（婚禮歌手）
爭議：
一：2023年6月19日被爆出也是Metoo藝人，隨後拍影片坦承年輕時侵犯女性，道歉後失聯並自殘送醫。同年7月19日發出21625萬字臉書長文道歉；8月4日首現身北檢接受調查。
二：2024年4月3日，黃子佼與被害人雖然和解，但被檢方查出購買大量不雅片，其中有7支的主角還是未成年少女，再引起公憤。