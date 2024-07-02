Klay Thompson3年16億加入獨行俠！金州勇士「浪花兄弟」宣告拆夥

Klay Thompson人才剛走！勇士承諾退休11號球衣　致敬4冠功臣

▲金州勇士感謝Klay Thompson長達13年來的貢獻，幫助球隊拿下4冠，並承諾退休11號球衣。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士感謝Klay Thompson長達13年來的貢獻，幫助球隊拿下4冠，並承諾退休11號球衣。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

「K湯」Klay Thompson確定離開效力13年的金州勇士隊，以「先簽後換」的方式轉戰達拉斯獨行俠，並簽下一張3年5000萬美元（約合16.3億台幣）合約。勇士隊今（2）日發表聲明感謝他為球隊的貢獻，並承諾未來將退役他的11號球衣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在灣區效力11個賽季後，K湯下個賽季將披上獨行俠戰袍，這筆三方交易今天正式完成，獨行俠送出兩個次輪選秀籤給勇士，Josh Green則前往夏洛特黃蜂隊。

勇士致敬K湯　承諾未來退休11號球衣

34歲Thompson在勇士與Stephen Curry一起組成了「浪花兄弟」，成為聯盟歷史上最偉大的射手之一，並與Draymond Green組成的三核心陣容，替勇士打下4座冠軍，同時聯手在例行賽拿下518勝，在NBA三人組排行第6、季後賽98勝則排名第3。

勇士在聲明中表示：「我們不誇大Klay Thompson在勇士13年期間，令人難以置信和傳奇般的貢獻。Klay的傳奇將永遠持續，我們期待著有一天能在大通中心退役他的11號球衣，屆時他將加入勇士隊的傳奇之列，我們感謝他的貢獻，祝福他未來一切順利。」

K湯在2011年以首輪第11順位加入勇士，在效力金州勇士期間獲得了諸多榮譽，包括4次NBA總冠軍、5次入選全明星、2次入選年度第三隊、1次防守第二隊及5度獲得週最佳球員獎項。

K湯在勇士13年時間，累計793場出賽，繳出場均19.6分、3.5籃板、2.3助攻數據，三分命中率達41.3%，累計2481顆三分球，排名史上第6，總得分15531分則排名隊史第6。值得注意的是，Thompson保有單場最多三分球（14顆）及單節最多得分（37分）紀錄。
 

浪花兄弟成歷史！獨行俠2枚次輪籤換K湯　勇士獲中產特例不用繳稅

勇士王朝「三巨頭」終結！K湯前進獨行俠　詹皇電話攻勢也沒用

Klay Thompson為何願意加盟達拉斯獨行俠？美媒意外透露背後原因

Klay Thompson3年16億加入獨行俠！金州勇士「浪花兄弟」宣告拆夥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選