Klay Thompson人才剛走！勇士承諾退休11號球衣　致敬4冠功臣

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勇士致敬K湯 承諾未來退休11號球衣
34歲Thompson在勇士與Stephen Curry一起組成了「浪花兄弟」，成為聯盟歷史上最偉大的射手之一，並與Draymond Green組成的三核心陣容，替勇士打下4座冠軍，同時聯手在例行賽拿下518勝，在NBA三人組排行第6、季後賽98勝則排名第3。
勇士在聲明中表示：「我們不誇大Klay Thompson在勇士13年期間，令人難以置信和傳奇般的貢獻。Klay的傳奇將永遠持續，我們期待著有一天能在大通中心退役他的11號球衣，屆時他將加入勇士隊的傳奇之列，我們感謝他的貢獻，祝福他未來一切順利。」
K湯在2011年以首輪第11順位加入勇士，在效力金州勇士期間獲得了諸多榮譽，包括4次NBA總冠軍、5次入選全明星、2次入選年度第三隊、1次防守第二隊及5度獲得週最佳球員獎項。
K湯在勇士13年時間，累計793場出賽，繳出場均19.6分、3.5籃板、2.3助攻數據，三分命中率達41.3%，累計2481顆三分球，排名史上第6，總得分15531分則排名隊史第6。值得注意的是，Thompson保有單場最多三分球（14顆）及單節最多得分（37分）紀錄。