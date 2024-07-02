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浪花兄弟成歷史！獨行俠2枚次輪籤換K湯　勇士獲中產特例不用繳稅

▲「K湯」Klay Thompson以3年價值5000萬美元（約合16.2億台幣）合約轉戰獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）
▲「K湯」Klay Thompson以3年價值5000萬美元（約合16.2億台幣）合約轉戰獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

「K湯」Klay Thompson離開效力13年的金州勇士，與達拉斯獨行俠簽下3年5000萬美元（約合16.2億台幣）合約與Luka Doncic和Kyrie Irving將攜手追逐生涯第5枚冠軍戒指。這筆涉及3隊的「先簽後換」交易今（2）日正式完成，獨行俠用兩枚次輪籤網羅K湯，而Josh Green則轉戰夏洛特黃蜂。

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《NBC Sports》列出K湯「先簽後換」的交易細節，勇士在交易完成後，獲得2枚次輪選秀權(2031年、2025年)，也因團隊薪資降奢侈稅以下，獲得全額中產特例，且有望自2019-20賽季以來，首次不用繳奢侈稅。

三方完整交易細節如下：

金州勇士獲得：2031年次輪選秀權、2025年次輪選秀權
夏洛特黃蜂獲得：Josh Green
達拉斯獨行俠獲得：Klay Thompson

儘管K湯收到更高價碼及更長合約的報價，但他最終選擇達拉斯獨行俠，部分原因是德州的稅收優勢，以及爭奪生涯第5座總冠軍的機會。

Thompson加入Luka Doncic與Kyrie Irving的「東歐」組合，獨行俠新三巨頭成形。獨行俠剛在6月NBA總冠軍賽失利，不敵波士塞爾提克。Thompson的加入解決球隊更多進攻火力的需求，下一季有望繼續衝擊總冠軍。

K湯加盟獨行俠　勇士王朝結束

Thompson離開勇士隊並不是沒有徵兆，《ESPN》記者Kendra Andrews在節目上表示，K湯去年就不滿勇士隊沒有提前續約自己，這讓他覺得不受尊重，今年又進一步加深這種感覺，導致他決意出走。

K湯離開後，象徵NBA一個時代的結束。K湯與Stephen Curry組成著名的「浪花兄弟」組合，並與Draymond Green一起，構成勇士王朝的核心，在8年間聯手贏得4座總冠軍。

勇士三巨頭在例行賽和季後賽期間一共贏得518場勝利，居史上第6，其中季後賽拿下98勝，在三巨頭組合中排史上第3多。另外，勇士三巨頭捧起的4座總冠軍，也與馬刺三巨頭並列，成為NBA近50年來奪冠次數最多的三人組。

K湯在2011年以首輪第11順位加入勇士，在灣區效力13個賽季，累計793場出賽，繳出場均19.6分、3.5籃板、2.3助攻數據，三分命中率達41.3%，累計2481顆三分球，排名史上第6，總得分15531分則排名隊史第6。值得注意的是，Thompson保有單場最多三分球（14顆）及單節最多得分（37分）紀錄。

K湯的冠軍經驗及出色的外線能力，能夠與Doncic和Irving互補，Thompson的到來不僅強化獨行俠的陣容，也表明他們再次爭冠軍的決心。

澳洲後衛Josh Green轉戰黃蜂　

另外，Josh Green成為三方交易的一部分。Green在達拉斯效力4年時間，包括在2024年首次參與總冠軍賽，如今他將前往正在重建中的黃蜂，將與新星LaMelo Ball和Brandon Miller搭檔，並擔任更重要的角色。

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