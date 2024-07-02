金秀賢7／5來台「要在公開場合跟粉絲打招呼」！免費追星資訊公開
韓星金秀賢今年因為主演電視劇《淚之女王》紅遍半邊天，他將於6日在林口體育館舉辦粉絲見面會，確定提早一天抵台，《NOWnews今日新聞》掌握資訊，金秀賢會於7月5日週五晚間6點半至7點之間，現身桃園機場第二航廈的入境大廳，親自跟粉絲近距離打招呼。
記者陳雅蘭／綜合報導
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」，但真正讓他紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，但之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾；沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。
金秀賢2013年因為《來自星星的你》走紅，曾於2014年首度來台舉辦見面會，當年他一來台就掀起驚人追星潮，隔年2015年二度訪台出席咖啡代言活動，同樣也是引起暴動；今年是他相隔9年三度來台，因為《淚之女王》的加持，他7月6日的林口體育館見面會門票已秒殺，人氣非凡。
因為9年沒跟台灣粉絲見面，他這次抵台確定會現身桃園機場第二航廈入境大廳與大家打招呼，粉絲有時間的話，歡迎到場熱烈歡迎金秀賢。更多金秀賢來台相關報導，可隨時關注《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來第一手消息。
金秀賢來台相關資訊
接 機：7月5日（五）18：30－19：00
地 點：桃園機場第二航廈入境大廳
見面會：7月6日（六）18：00
地 點：林口體育館
購 票：ibon機台、ibon線上購票
離 台：班機不公開