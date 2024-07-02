拒絕奧客！日2大航空列9項NG行為　嚴重者恐遭拒登機

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9種顧客騷擾行為分別是：
1.辱罵性言語、攻擊性語氣、侮辱、歧視、誹謗
2.威脅的言語或行為
3.過度或不合理的要求
4.攻擊
5.擾亂商業運作的行為，例如過度重複要求或抱怨
6.未經允許進入工作場所
7.欺瞞航空公司員工
8.在社群媒體或網路上誹謗航空公司或員工
9.性騷擾
此外，全日空的顧客騷擾政策中，還包含了偷窺、跟蹤及猥褻行為。
全日空航客戶服務推廣、客戶體驗管理副總裁宮下良子表示，這些政策的目的是為了解決因缺乏明確標準，導致員工難以應對與客戶互動時發生的問題。宮下良子透露，這些情況給員工帶來了巨大的壓力，甚至導致一些人被迫休假。
在判斷出遭受顧客服務騷擾後，兩家公司將根據各自制定的手冊進行處理。JAL於2023年4月率先制定了針對顧客服務騷擾的指導方針。對於惡劣行為，公司將發出警告信，並設立諮詢窗口為員工提供心理關懷。
ANA則在2024年5月修訂了包括顧客服務騷擾在內的顧客服務指針，並強化對策。指針明確規定，如遭受暴行，應「在確保自身安全後報警」，對於性騷擾行為，應「記錄作為證據的音頻或照片」。
《NHK》報導指出，全日空及日本航空2023年間約發生600起顧客騷擾案例，例如空服員在機上不小心弄錯飲料，竟遭旅客抱怨、扔杯子；也曾發生過客服中心人員被辱罵「笨蛋」、「無能」等案例。
儘管ANA和JAL是競爭關係，但經歷新冠疫情後，近年來兩家公司合作的案例越來越多。據國土交通省的航空運輸統計推測，ANA和JAL在2023財年的國內航線旅客數量市佔率達到73%。顧客服務騷擾對策的統一化將進一步擴展至兩家公司旗下的廉價航空公司（LCC）。