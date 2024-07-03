CoCo奶茶三兄弟「第二杯10元」！星巴克「買一送一」：星冰樂半價

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總算輪到CoCo都可招牌手搖飲料優惠！今7月3日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享奶茶三兄弟「第二杯10元」超划算優惠，號稱加料奶茶終極版，一次爽喝奶茶加上手工煮布丁、手工仙草、Q彈蜜珍珠澎湃配料，兩杯只要75元，相當於一杯38元就開喝。
提醒大家，活動日優惠推薦三分糖少冰完美比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限7月3日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克「買一送一」！焦糖可可碎片星冰樂半價
星巴克7月foodomo外送「買一送一」最新半價優惠，今天7月3日至7月12日每週三至五，使用外送foodomo爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！包括特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於冰那堤一杯才75元、冰焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」！