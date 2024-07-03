超商抗高溫優惠！全家霜淇淋免費吃「限一天」　7-11送四季春青茶

CoCo奶茶三兄弟「第二杯10元」！星巴克「買一送一」：星冰樂半價

▲天氣熱爆！CoCo都可今週三好友日「奶茶三兄弟第二杯10元」優惠，爽喝布丁、仙草、珍珠澎湃配料，兩杯只要75元；星巴克7月foodomo外送「買一送一」最新優惠，焦糖可可碎片星冰樂半價。（圖／CoCo都可提供）
▲天氣熱爆！CoCo都可今週三好友日「奶茶三兄弟第二杯10元」優惠，爽喝布丁、仙草、珍珠澎湃配料，兩杯只要75元；星巴克7月foodomo外送「買一送一」最新優惠，焦糖可可碎片星冰樂半價。（圖／CoCo都可提供）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣熱爆！怎可放過咖啡、手搖飲料優惠，CoCo都可今（2）日週三好友日，推出咀嚼控最愛的奶茶三兄弟「第二杯10元」優惠，一次爽喝布丁、仙草、珍珠澎湃配料，兩杯只要75元；星巴克7月foodomo外送「買一送一」最新優惠，開喝焦糖可可碎片星冰樂、冰那堤、冰焦糖瑪奇朵都半價，消暑優惠一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌CoCo都可週三好友日！奶茶三兄弟「第二杯10元」
總算輪到CoCo都可招牌手搖飲料優惠！今7月3日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享奶茶三兄弟「第二杯10元」超划算優惠，號稱加料奶茶終極版，一次爽喝奶茶加上手工煮布丁、手工仙草、Q彈蜜珍珠澎湃配料，兩杯只要75元，相當於一杯38元就開喝。

提醒大家，活動日優惠推薦三分糖少冰完美比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限7月3日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲半杯都是料的CoCo奶茶三兄弟，今週三好友日「第二杯10元」。（圖／CoCo都可提供）
▲半杯都是料的CoCo奶茶三兄弟，今週三好友日「第二杯10元」。（圖／CoCo都可提供）
📌星巴克「買一送一」！焦糖可可碎片星冰樂半價
星巴克7月foodomo外送「買一送一」最新半價優惠，今天7月3日至7月12日每週三至五，使用外送foodomo爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！包括特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於冰那堤一杯才75元、冰焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」！

▲星巴克4月19日至4月21日「買一送一」再喝3天！免截圖週末五六日爽喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克7月foodomo外送「買一送一」最新優惠，爽喝焦糖可可碎片星冰樂半價。（圖／記者蕭涵云攝）

7月星巴克「買一送一」最新優惠！加料才10元　手搖飲COMEBUY半價

壽司郎7月鮭魚、鮪魚、鮮蝦「一貫15元」！4菜色降價30元有霜淇淋

頂呱呱聯名飛天小女警今開搶！搖搖粉地瓜薯條　拉亞漢堡X七龍珠

高雄漢神巨蛋「點點心」開幕5天送豬仔流沙包！新菜「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載