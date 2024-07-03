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獨／外籍生未來不得參加選秀！丹尼爾表態：我覺得未來已沒有希望

▲世新大學畢業的丹尼爾，今年拿到PLG新人王，但卻要面臨未來可能失業的狀況。（圖／NOWnews資料照）
▲世新大學畢業的丹尼爾，今年拿到PLG新人王，但卻要面臨未來可能失業的狀況。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

高雄17直播鋼鐵人外籍生丹尼爾（Oli Daniel）5年前來台，為了要在台灣打職籃，他努力練習，離開家，並且犧牲掉很多東西，不過近期在PLG、T1合併的「新聯盟」即將成立的狀況下，外籍生未來都不得再參與選秀，而且是在體測前2天才告知，這讓丹尼爾雖然必須要出現在體測會上，卻也忍不住傷心的情緒。丹尼爾接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問時指出，「我覺得未來已沒有希望，我完全不支持廢除外籍生這個制度。」丹尼爾表示，他來台灣已經多年，「我已經把台灣當成我的家了」，根本無法接受未來他最多再打2年就要「被開除」的狀況。

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新聯盟是毀滅還是開始　丹尼爾十分難過

丹尼爾昨日從高雄北上準備參加聯合體測會，但實際上他也很迷惘，為何自己可能要出賽？這些「學弟」的未來要怎麼辦？

丹尼爾透過《NOWnews今日新聞》專訪時表示：「我不知道，我只是聽到消息很難過，我還是會去參加，但我想要告訴大家，真的我們是犧牲很多東西來台，當時也很多選項，但因為來台灣，我們有機會可以完成夢想。」他說。

來自奈及利亞的丹尼爾，十分自律，他家人十分憂心未來是否可以留在台灣，「當消息出來，我父親就跟我說，他真的很憂慮，而我也不想讓他擔心，所以一直不想提起。」

丹尼爾身高206公分，96公斤，去年才被選入PLG聯盟，本季加盟鋼鐵人就全勤出賽，總計出賽40場，上場時間22分鐘為本季唯一超過20分鐘的新人，他在場上以防守為主，3項防守數據都有亮眼的表現，場均7籃板搭配1.2阻攻，擁有很好的體能跟爆發力，還拿下PLG新人王頭銜，如今這項獎座看來諷刺，因為未來也不會再有外籍生拿下新人王了。

「我想我看不到未來」，丹尼爾說。

當他得知自己之後2年還可以打下去，但未來沒有外籍生可以參與賽事時，他十分難過，也覺得失去意義。對於體測會上「新聯盟」已經用他的照片去宣傳做圖，甚至在沒有經過他同意下，還要讓外籍生質疑他的「忠誠」，這讓丹尼爾陷入兩難，「你知道我的處境，我們來台灣就是為了有機會打球，或是未來可以建立學校，幫助我們的家鄉，如今這些可能都無法實現，我想我看不到希望了。」

不只丹尼爾，未來參加體測的外籍生都可能將在體測完就結束他們未來在台灣「職籃」的舞台，對此，丹尼爾也強調，我們還是希望有機會留台，希望有機會打出好成績幫助球隊，未來若能成為歸化球員，也很願意幫助台灣。

▲P. LEAGUE+ 公布2023-24 球季年度新人王得主，高雄17直播鋼鐵人的丹尼爾本季加盟就全勤出賽，加上籃板及阻攻數據均是聯盟非外籍球員之冠，出色的表現也讓丹尼爾拿下本季新人王，而丹尼爾也是聯盟史上第1位以外籍生身份拿下新人王的球員。（圖／PLG提供）
▲P. LEAGUE+ 公布2023-24 球季年度新人王得主，高雄17直播鋼鐵人的丹尼爾本季加盟就全勤出賽，加上籃板及阻攻數據均是聯盟非外籍球員之冠，出色的表現也讓丹尼爾拿下本季新人王，而丹尼爾也是聯盟史上第1位以外籍生身份拿下新人王的球員。（圖／PLG提供）
▲丹尼爾的圖片被使用在新聯盟宣傳上，但PLG、T1的新聯盟，卻未告知他外籍生的狀況，他也是從新聞才得知。（圖／PLG提供）
▲丹尼爾的圖片被使用在新聯盟宣傳上，但PLG、T1的新聯盟，卻未告知他外籍生的狀況，他也是從新聞才得知。（圖／PLG提供）
丹尼爾小檔案：

全名：Oli Daniel

出生年月日：2000年8月7日（23歲）

國籍：奈及利亞

身高：2.08公尺（6英尺10英寸）

體重：96公斤（212英磅）

最高學歷：世新大學（2019–2023）

職業經歷：高雄17直播鋼鐵人

生涯獎項：

3×UBA大專籃球聯賽阻攻王（2020、2021、2023）

P. LEAGUE+年度防守第一隊（2024）

P. LEAGUE+年度新人王（2024）

以上資料參考：維基百科

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