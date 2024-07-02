外籍生能不能參加台灣職籃選秀？一文完整解析、正反論點一次看懂

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而外籍生的「聯合聲明」中則表示，「我們都既錯愕、也不解，遵守規定的我們犯了什麼錯?在毫無心理準備、且全無新規定緩衝時間的情況下，由一個根本還沒有真正成立的「新聯盟」(籌委會)，直接將P+聯盟的規章廢除？所以外界正視外籍生之工作權，這確實關乎台灣籃球未來如何正向發展。」
不具明的球團人士則表示：「當初大學籃球引進外籍生，就是為了提升台灣籃球實力，像是日本、菲律賓都是一樣，甚至國中、高中就有外籍生競爭，沒想到卻以粗暴、草率的方式，結束他們的夢想。」
基層教練盼通盤考量
UBA教練楊哲宜則認為，「要停止外籍生加入職籃選秀不是不行，但必須要有全盤的考量，更應該要有緩衝期，而不是毫無配套就倉促決定。」
UBA世新大學男籃主帥何正峰說，「台灣籃壇現在亂七八糟，政策變來變去，職籃外籍生選秀制度說停就停，大學籃壇也無所適從，亞洲各國日本、南韓、菲律賓都不會如此。」
職籃球員工會副主任葉子彧表示，「廢除外籍生制度需要更多討論，應納入球員等各方意見，並在本土球員工作權與國際接軌之中找到平衡點。台灣籃球長遠來看應該走向何方，要順利與國際接軌，應該參考國際相關制度，引進到台灣，專門設立一套適合台灣籃球的制度，並且在充分考量後做出決定，大家一起朝那個方向前進。」
球評：外籍生可以用洋將身分參賽
不過也有球評持肯定的態度評價，「外籍生本來就非台灣人，也沒有台灣血緣關係，有些外籍生對台灣也沒有太多認同感，職籃聯盟本來就沒有義務保障他們的工作權。新聯盟想要保障本土球員的上場時間，減少外籍生的資格，是正確的想法，若外籍生想要打台灣職籃，也可以用洋將的身分，並沒有剝奪他們的工作權。」