房市／臺鐵沒用？為何房市獨熱「捷運、高鐵」　信義房屋分析主因

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信義房屋桃一區協理詹智偉表示，過去老一輩曾流傳一句話「若要富，先造路」，可見交通自古至今，皆是城市發展的主要考量。而發展較早的火車站週邊，因現階段可開發的土地有限，若要進行重劃或都市更新成本過高，建商自然會將目光轉往腹地完整，且擁有交通題材的高鐵特區。
詹智偉補充表示，捷運、高鐵帶動房市熱度的主因，在於交通建設的便利性和未來發展的潛力。詹智偉指出，桃園因位於雙北及新竹之間，許多往來兩地的通勤族，因市中心房價攀升過快，外溢至交通便利，且價格相對處於凹陷帶的桃園雙鐵周圍置產。
詹智偉說明，以青埔特區及桃園比較，高鐵區域的優點在於屋齡新、重大建設多，相較於搭乘臺鐵通勤，高鐵前往雙北或新竹的通勤時間縮短約6至7成。然而，台鐵的優勢在於站點多，通勤彈性大，以桃園往返南港通勤為例，選擇臺鐵可避免轉車的麻煩。因此，以通勤考量來說，依上班地點來選擇適合的交通工具，有時臺鐵會比高鐵更為方便。
信義房屋青埔A18店主任業務劉巧陵表示，青埔高鐵特區住戶多以高鐵、機捷通勤需求自住為主，近期周邊主要話題為桃園高鐵站前廣場，將分兩期施工，第一期預計在2024年至2030年之間動工，興建購物商場、三棟辦公大樓、一棟旅館，已提前引起不小的討論度。
青埔高鐵站週邊房市主力商品為兩房車，中古屋因坪數差異總價約為1500-1700萬左右，預售屋則為1700-1900萬之間。若有高鐵通勤需求，步行距離10分鐘內物件，新成屋單價約為55-60萬，遠一點步行距離15分鐘，單價會落在45-50萬。
信義房屋桃園三民店專案經理傅靖傑表示，桃園車站商圈融合新舊文化特色，交通圍繞未來鐵路地下化與雙捷運話題，串連雙北各個行政區的便利性，吸引首購、年輕人移入居住在桃園，客群也以雙北通勤族為最大宗。周邊主力產品為2、2+1房，新建案單價落在48-55萬，總價落在1500-2000萬之間，中古屋單價則為38-43萬，總價約在1300-1600萬左右。
詹智偉表示，儘管高鐵特區發展迅速，但商圈的成熟度仍然相對較低，由於鄰近店舖租金行情較高，對中小型商家有一定的壓力，也因此減少高鐵特區店舖的多樣性。
而火車站週邊商圈發展已成熟、完善，生活機能一應俱全，交通也非常便利，雖然週邊屋齡落差較大，未來整合難度較高，但對於追求生活機能的購屋者，火車站週邊仍然是相較方便的。整體來說，桃園火車站和青埔特區各有其優勢，購屋者應根據自身需求，選擇最適合自己的區域與物件。