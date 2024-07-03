獨／外籍生未來不得參加選秀！丹尼爾表態：我覺得未來已沒有希望

為參加台籃選秀放棄去別國！8名外籍生發聲：只想要公平的機會

▲ 虎尾科大馬克斯(Marcus Quirk)參加體測，但因為外籍生無法參與選秀，也讓他十分難過。（圖／吳政紘攝）
▲ 虎尾科大馬克斯(Marcus Quirk)參加體測，但因為外籍生無法參與選秀，也讓他十分難過。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/新北報導

新聯盟今（3）日舉辦聯合體能測試會，8名被取消選秀資格的外籍生球員也在現場接受媒體訪問，他們沉痛向原P. League+ 和 T1聯賽的高級主管和球團人員表示，對於新聯盟前幾天取消外籍生配額的決定表達深切關注和失望，虎尾科大外籍生馬克斯（Marcus Quirk）直言：「這種突然的改變對於我們這些多年來致力於訓練和融入台灣籃球、希望能被選中的人來說是極度不尊重的」。政大外籍生莫巴耶也坦言他們不是再求一個工作，而是希望得到一次公平的機會。

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外籍生聯合發聲　直言自己想要公平的機會

今天莫巴耶等8名外籍生在體能測試會現場發表聲明，直言自己感到「很失望」，因為大家都是犧牲很多才來到台灣，而直到兩天前才從媒體報導上得知不能參加選秀這件事，因此感到相當錯愕。

「我們一直嘗試學習和融入台灣籃球，這就是為什麼我們在這裡。」莫巴耶說到自己在UBA打了兩年了，聽到外籍生被剝奪參加選秀的權利覺得很震驚。

「我覺得我們有權利參與其中，我們只是想要公平的機會。」虎尾科大外籍生馬克斯（Marcus Quirk）感嘆地說道，「我們不是壞人，但是卻得不到一點機會。」

放棄國外機會　最終卻從新聞得知不能參加機會

這些外籍生表示，大家都是為了幫助台灣籃球更好，他們今天來不是為了求一份工作，而是希望被公平對待，因為他們之前被受邀拍攝選秀相關的照片和影片，有些人家人都飛過來了，甚至為此放棄了國外的機會，最後卻是看到網路上的新聞才知道沒有機會參加。

「像我有得到一些英國方面的機會，只是因為我喜歡台灣，想在這裡繼續打拚。」馬克思透露，自己有2、3個國籍，因此在別的國家還有機會，為了參加台灣職籃選秀，拒絕了對方，而如今也不可能再回去說要加入，就這樣白白錯失一個機會。

而莫巴耶則表示，他們之中的一些人未來可能可以用洋將身分繼續打，但大部分人可能沒有這樣的機會，他認為這樣的作法可能影響大專聯賽，讓一些可能想來台灣的國外球員，因此卻步。

莫巴耶說，「我覺得外籍生在台灣這幾年有幫助UBA的能見度，很多海外球員，來自美國和非洲都有人在打探。所以未來真的取消，那我們大學籃球可能走向回頭路。」

▲PLG與T1聯盟今天進行聯合體測會，上午先進行體能與投籃測驗，外籍生莫巴耶、杜拉米(政治大學)、哈特威克(健行科大)、奧斯曼(宏國德霖科大)、凱德爾(輔仁大學)、盧卡(萬能科大)、馬克斯(虎尾科大)、阿美(文化大學)都有現身。（圖／吳政紘攝）
▲PLG與T1聯盟今天進行聯合體測會，上午先進行體能與投籃測驗，外籍生莫巴耶、杜拉米(政治大學)、哈特威克(健行科大)、奧斯曼(宏國德霖科大)、凱德爾(輔仁大學)、盧卡(萬能科大)、馬克斯(虎尾科大)、阿美(文化大學)都有現身。（圖／吳政紘攝）
▲外籍生奧斯曼來自宏國德霖科大，他透露，自己知道無法選秀，感到很失望。（圖／吳政紘攝）
▲外籍生奧斯曼來自宏國德霖科大，他透露，自己知道無法選秀，感到很失望。（圖／吳政紘攝）
▲外籍生莫巴耶不能參加選秀，他原本預計會是第一選秀狀元，但如今卻要被迫無球可打。（圖／吳政紘攝）
▲外籍生莫巴耶不能參加選秀，他原本預計會是第一選秀狀元，但如今卻要被迫無球可打。（圖／吳政紘攝）

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