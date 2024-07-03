為參加台籃選秀放棄去別國！8名外籍生發聲：只想要公平的機會

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今天莫巴耶等8名外籍生在體能測試會現場發表聲明，直言自己感到「很失望」，因為大家都是犧牲很多才來到台灣，而直到兩天前才從媒體報導上得知不能參加選秀這件事，因此感到相當錯愕。
「我們一直嘗試學習和融入台灣籃球，這就是為什麼我們在這裡。」莫巴耶說到自己在UBA打了兩年了，聽到外籍生被剝奪參加選秀的權利覺得很震驚。
「我覺得我們有權利參與其中，我們只是想要公平的機會。」虎尾科大外籍生馬克斯（Marcus Quirk）感嘆地說道，「我們不是壞人，但是卻得不到一點機會。」
放棄國外機會 最終卻從新聞得知不能參加機會
這些外籍生表示，大家都是為了幫助台灣籃球更好，他們今天來不是為了求一份工作，而是希望被公平對待，因為他們之前被受邀拍攝選秀相關的照片和影片，有些人家人都飛過來了，甚至為此放棄了國外的機會，最後卻是看到網路上的新聞才知道沒有機會參加。
「像我有得到一些英國方面的機會，只是因為我喜歡台灣，想在這裡繼續打拚。」馬克思透露，自己有2、3個國籍，因此在別的國家還有機會，為了參加台灣職籃選秀，拒絕了對方，而如今也不可能再回去說要加入，就這樣白白錯失一個機會。
而莫巴耶則表示，他們之中的一些人未來可能可以用洋將身分繼續打，但大部分人可能沒有這樣的機會，他認為這樣的作法可能影響大專聯賽，讓一些可能想來台灣的國外球員，因此卻步。
莫巴耶說，「我覺得外籍生在台灣這幾年有幫助UBA的能見度，很多海外球員，來自美國和非洲都有人在打探。所以未來真的取消，那我們大學籃球可能走向回頭路。」