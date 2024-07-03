高中職下學期有「身心調適假」　教育部：視情況評估國中小可行性

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國教署表示，今年3月至6月間推動《高級中等學校學生身心調適假試辦計畫》，並在42所高中試辦身心調適假，6月28日召開高級中等學校學生身心調適假試辦學校經驗檢討會，後續也將回收試辦情形調查表、統計執行情況。
國教署指出，學生若請身心調適假，目前規劃是依學校所定請假流程辦理，每次請假應以半日或1日作為單位，單一學期則以3日為限，並應出具家長或是實際照顧者同意的證明，另在定期學業成績評量以及學期補考期間並不適用身心調適假。
另一方面，國教署提到，女性學生由於生理日致就學有困難者，每月可請1天生理假，為了尊重個人生理隱私，這個假別無需出示證明。
台灣青年民主協會對於教育部修訂《高級中等學校學生學習評量辦法》秉持肯定態度，但也期待配套措施能更完善避免產生爭議 例如台北大學設計在學生如請心理假，校務系統就會寄出「關懷信件」提供諮詢專線、紓壓方法，也有學校諮商的預約網址。
青民協建議，「教育部應檢視本學期各校試辦的情況，包含請假的學生人數、後續關懷輔導措施等，也可參考各大學目前辦理情況，建立更完善的配套措施，避免8月1日新學期上路後，教學現場師生間的認知差異，或有學校不讓學生依法請身心調適假的狀況，讓身心調適假能確實發揮當初政策所設定達到的效果。」
至於是否會將身心調適假推展至國中和國小？國教署說明，將視高級中等學校辦理情形，邀集專家學者、學校代表、教師代表、家長代表、兒少代表以及各地方政府等單位，研議國民中學、國民小學推行的可行性。