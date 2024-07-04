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颶風貝羅打破多項紀錄！牙買加實施宵禁　德州進入戒備狀態

▲衛星雲圖顯示，颶風「貝羅」正掠過牙買加，該國已宣布週三實施全島宵禁。（圖／美聯社／達志影像）
▲衛星雲圖顯示，颶風「貝羅」正掠過牙買加，該國已宣布週三實施全島宵禁。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

颶風「貝羅」（Hurricane Beryl）成為大西洋史上最早的5級颶風，先後襲擊了巴貝多、我國友邦聖文森、聖露西亞，以及鄰近的格瑞那達，島上災情慘重。雖然貝羅之後又減弱為4級颶風，仍在加勒比海造成極大影響，牙買加宣布週三實施宵禁，鄰近墨西哥灣的美國州分，如德州也進入戒備狀態。

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綜合外媒報導，「貝羅」打破多項氣象紀錄，是大西洋有紀錄以來，6月和7月的最強颶風，肇因於全球暖化與氣候變遷帶來的異常，這類極端天氣今年似乎發展的更快也更早。

牙買加當地時間週三全島實施宵禁，總理霍爾尼斯（Andrew Holness）在當天凌晨的視訊演說宣布，整個牙買加未來7天內定義為災區，並感嘆：「它突顯了氣候變遷對全球天氣日益嚴重的影響，特別是對牙買加這樣的小島嶼、發展中國家。雖然我們的碳排放量微乎其微，但我們受到的影響卻首當其衝。」

截至發稿時間為止，颶風「貝羅」已在加勒比海造成至少7人死亡，大量房屋和建築物受損。雖然貝羅沒有直接登陸牙買加，但威力強大的颶風「眼牆」（eyewall）正肆虐該國。

美國國家颶風中心預測，貝羅將在本週末穿過墨西哥灣西南部，然後在週日晚上於墨西哥東北部登陸、重整結構，德州州長阿博特 （Gregg Abbott）已指示應急管理部門制訂災害應對計劃 。

作為預防措施，殼牌（Shell）和英國石油公司（BP）已開始疏散墨西哥灣沿岸的非必要員工，暫停墨西哥灣的部分鑽探作業。 

3間遊輪公司-皇家加勒比（The Royal Caribbean）、嘉年華遊輪（Carnival ）、挪威遊輪（The Norwegian Cruise Line）也改變了加勒比地區多艘遊輪行程，爭先恐後要避開颶風貝羅的路徑。 

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