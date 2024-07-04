颶風貝羅打破多項紀錄！牙買加實施宵禁　德州進入戒備狀態

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牙買加當地時間週三全島實施宵禁，總理霍爾尼斯（Andrew Holness）在當天凌晨的視訊演說宣布，整個牙買加未來7天內定義為災區，並感嘆：「它突顯了氣候變遷對全球天氣日益嚴重的影響，特別是對牙買加這樣的小島嶼、發展中國家。雖然我們的碳排放量微乎其微，但我們受到的影響卻首當其衝。」
截至發稿時間為止，颶風「貝羅」已在加勒比海造成至少7人死亡，大量房屋和建築物受損。雖然貝羅沒有直接登陸牙買加，但威力強大的颶風「眼牆」（eyewall）正肆虐該國。
美國國家颶風中心預測，貝羅將在本週末穿過墨西哥灣西南部，然後在週日晚上於墨西哥東北部登陸、重整結構，德州州長阿博特 （Gregg Abbott）已指示應急管理部門制訂災害應對計劃 。
作為預防措施，殼牌（Shell）和英國石油公司（BP）已開始疏散墨西哥灣沿岸的非必要員工，暫停墨西哥灣的部分鑽探作業。
3間遊輪公司-皇家加勒比（The Royal Caribbean）、嘉年華遊輪（Carnival ）、挪威遊輪（The Norwegian Cruise Line）也改變了加勒比地區多艘遊輪行程，爭先恐後要避開颶風貝羅的路徑。