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詹皇降薪給兒子Bronny加薪？他合約價碼竟是去年同順位球員逾7倍

▲洛杉磯湖人隊稍早正式與「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James(右)達成共識，雙方簽下一份為期4年的新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人隊稍早正式與「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James(右)達成共識，雙方簽下一份為期4年的新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人稍早與陣中球星「詹皇」LeBron James達成提前續約共識，雙方簽下一份2年約1.04億美元（約33億台幣）的頂薪續約。而詹皇的大兒子Bronny James，隨後也與湖人簽下一份為期4年的新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。有趣的是作為對比，去年在選秀會上同樣以第55順位獲選的溜馬新秀Isaiah Wong，年薪僅有約28萬美元（約台幣912萬元），2人的平均年薪價碼對比相差了逾7倍之多，也意外在網路上掀起熱烈討論，如今也有不少人認為，詹皇是否有自動降薪，好讓兒子可以拿到較為豐碩的合約。

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Bronny與湖人簽下4年新秀合約　第四年為球隊選項

根據美媒《The Athletic》名記者記者Shams Charania的稍早報導，湖人今（4）日已經與詹皇的大兒子Bronny James簽下一份為期4年的新秀合約，薪資總額達790萬美元，其中合約第四年為球隊選項。而根據數據顯示，去年在選秀會上與Bronny James順位相同、同樣在二輪第55順位獲選的溜馬新秀Isaiah Wong，最終僅與球隊簽下了一份2年約56萬美元（約台幣1824萬元）的雙向合約，他與Bronny James如今的平均年薪相差高達逾7倍。

如何看待外界流言蜚語？　Bronny受訪透露不會在意

而儘管外界對於Bronny James的議論紛紛，許多人甚至認為他是因為擁有「史上最強天父」的關係，才能擠進到NBA的窄門，並獲得這份金額不俗的新秀合約，但Bronny稍早則是接受訪問，他表示自己並不會去在意外界這些流言蜚語

你很難去忽略它（外界批評），外界就是有很多這樣的輿論。但我覺得我從小就伴隨著這些事情長大，這讓我的心態變得不平凡。在過去19年裡，我一直在設法克服它，所以我覺得我在這方面做得很好。」Bronny James受訪時說到。

當被問到自己是否和父親就共同征戰NBA一事進行過討論，Bronny James則說：「我們還沒有太深入地聊過這些東西，特別是因為我們還沒有開始打夏季聯賽。不過他一直在告訴我的事，就是要保持著職業精神，投入自己的工作、聽教練的話、接受教練的指導。我這輩子都被他灌輸這些想法。」

對我來說，我只是需要建立正確打球方式的基礎。就像我說的，我需要做一個能被教練執教且認可的人，在場上持續扮演好我的角色，我會一邊那麼做一邊繼續努力。」Bronny James如此總結到。


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