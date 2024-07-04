偵測犬「Wafer」立功 雄警破獲博弈網站洗錢達51億新台幣
高市警局刑警大隊接獲線報，蘇姓犯嫌等租用民宅籌組博弈網站洗錢機房，招募數名青年從事洗錢、匯兌等不法情資後，隨即組成專案小組，一舉破獲3處據點，並透過電子產品偵測犬「Wafer(晶圓)」，在當場查獲藏匿之電子產品等關鍵事證，總計查獲嫌疑人及主嫌共12人、估計該集團半年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元，換算新臺幣約51億元。
記者郭凱杰／高雄報導
高市刑大獲報後，隨即由該大隊科技犯罪偵查隊與前鎮分局、刑警局偵查第八大隊、屏東縣警察局屏東分局、保安警察第三總隊共同組成專案小組，報請高雄地檢署指揮調查。
高市刑大表示，該犯罪集團為逃避追查，採取分散據點和嚴格管控進出等措施，所幸警方專案小組經過長期蒐證，最終選擇適當時機，同步對多處據點執行搜索行動。行動中，警方一舉破獲3處犯罪據點。
過程中，警方也出動保三總隊電子產品偵測犬「Wafer(晶圓)」協助搜查，成功在現場找出藏匿的關鍵電子設備，為案件偵辦提供重要證據。警方表示，在initial行動後持續深入調查，順藤摸瓜追查其他涉案人員。其中包括綽號「風哥」在內的多名共犯已陸續落網。目前，整起案件已移送高雄地方檢察署進行後續偵辦。
專案小組也發現，主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，從中抽成牟利。該集團甚至透過自動化程式簡化人工作業，降低成員出入機房次數，以避免遭鄰里檢舉，初步估計該集團半年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元，換算新臺幣約51億元。
警察局長林炎田呼籲國人，現今機房或水房集團多以工作輕鬆聘用年輕人從事不法行為，求職時務必小心謹慎，多方求證，勿因一時貪念，從事非法工作。警方將持續查緝，阻斷犯罪集團不法金流源頭，打擊犯罪組職，維護社會治安。