被控內部藏詐團主嫌「還開節目宣傳」 三立發聲了：支持檢調嚴查
國民黨立委王鴻薇今（4）日指控，三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，且三立都會台還推出新節目《BIBO願望合夥人》協助詐騙集團洗白。對此，三立集團緊急發布聲明澄清，強調支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任，節目「願望合夥人」也已經下架。
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇今早指控，根據調查，謝詩瑩擔任負責人的「萓篆公司」開在三立大樓3樓而且公司監察人是前三立行動媒體部副總林慧珍，去年4月三立都會台還推出新節目《BIBO願望合夥人》協助詐騙集團洗白，這家萓篆公司是三立旗下的創造智能公司與謝嫌合資成立，三立應該出來對社會交代，也請檢調立刻著手調查相關金流及該公司，來保障受害者權益。
對此，三立集團發表聲明，針對轉投資「萓篆公司」一事，係屬三立集團子公司創造智能之業外投資，並未參與實質經營，且已結束合作關係。三立集團支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任。
三立集團子公司創造智能執行長林慧珍表示，轉投資萓篆一事，因負責人謝詩瑩涉案遭押，對於創造智能與三立集團造成商譽受損，當下立即結束合作。轉投資的萓蒃公司並未有虛擬貨幣等相關業務，創造智能不可能與詐騙集團合作，支持檢調嚴查不法，釐清真相。
針對「願望合夥人」節目，係由業內知名製作公司製作、託播。相關內容可受公評，並無違法問題。但因出品人之一涉及不法影響社會觀感，三立已下架該節目。