影／大谷翔平前役敲第27轟出現意外插曲！小球迷不慎遭球直擊頭部

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大谷翔平昨（4）日在7局下半個人第4度上場打擊，他則是相中一顆89.7英哩靠近好球帶上方的滑球出手，一棒敲出右外野方向的逆轉兩分砲。這發全壘打擊球初速來到112英哩、飛行距離433英尺，擊球仰角是誇張的37度，這是大谷翔平個人本季第27轟，道奇前役最終則靠著Teoscar Hernandez 在9局下敲出再見安打，以6：5氣走響尾蛇。
而正當道奇主場的球迷開心地替大谷翔平敲出全壘打歡呼時，右外野的一名小球迷卻不幸地在眾人爭搶的情況之下，不慎被這顆初速快達112英哩的全壘打球直擊額頭。從畫面中可以看見，這名小球迷個頭相較大人而言相當嬌小，甚至可能年僅不到10歲，就意外遭到速度如此之快的球擊中，也讓許多網友擔心他是否有遭遇更嚴重的傷勢，目前狀況也有待更新。
小球迷意外遭擊中的畫面曝光之後，許多網友也紛紛在影片下方留言，並表示：「2個座位半徑內的球迷應該要被終身禁賽！」、「戴手套的球迷是戴假的嗎」、「這反應時間真的太短了，好可怕」、「希望這名小球迷沒事才好」。
今年全壘打大賽會參賽嗎 大谷受訪給出解答
而至於眾所矚目的全壘打大賽，大谷翔平今年是否會參賽，根據日本媒體《體育日本》報導指出，大谷昨（3）日接受訪問時表示：「我目前還在接受復健治療，所以我想我可能不會參加。」此報導一出，也有不少球迷表示贊同，認為大谷應該先專心在養傷。
道奇總教練Dave Roberts則表示：「我想大谷翔平來到道奇隊的原因，就是為了贏得總冠軍，他也能理解球迷的感受。如果沒有復健的問題，我想他會很樂意參加，但如果發生什麼意外，我想不論是道奇或任何隊的球迷，可能都會非常失望。」