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影／大谷翔平前役敲第27轟出現意外插曲！小球迷不慎遭球直擊頭部

▲MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，昨（3）日在主場面對響尾蛇隊的比賽上，敲出個人本季第27轟，持續穩居國聯全壘打王寶座。但大谷的這發全壘打卻出現一段「恐怖插曲」，只見球一路飛出右外野大牆，最終不慎直擊一名小球迷的頭部，畫面相當驚悚。（圖／取自社群X）
▲MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，昨（3）日在主場面對響尾蛇隊的比賽上，敲出個人本季第27轟，持續穩居國聯全壘打王寶座。但大谷的這發全壘打卻出現一段「恐怖插曲」，只見球一路飛出右外野大牆，最終不慎直擊一名小球迷的頭部，畫面相當驚悚。（圖／取自社群X）

記者陳品翔/綜合報導

到球場看球真的需要注意安全！MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，昨（3）日在主場面對響尾蛇隊的比賽上，7局下半面對響尾蛇第3任投手Justin Martinez，一棒將球扛出右外野大牆，個人本季第27轟出爐，持續穩坐國聯全壘打王寶座。但大谷前役的這發全壘打，卻出現一段「恐怖插曲」，只見眾人為了要爭奪這顆全壘打球，拼命地伸手去搶，但這也讓一名小球迷無法看清楚球的動向，最終球則是直擊他的頭部，目前尚不確定小球迷是否出現進一步的傷勢，但影片曝光後，也著實讓人替他捏把冷汗。

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大谷前役敲本季第27轟　場外卻意外出現插曲

大谷翔平昨（4）日在7局下半個人第4度上場打擊，他則是相中一顆89.7英哩靠近好球帶上方的滑球出手，一棒敲出右外野方向的逆轉兩分砲。這發全壘打擊球初速來到112英哩、飛行距離433英尺，擊球仰角是誇張的37度，這是大谷翔平個人本季第27轟，道奇前役最終則靠著Teoscar Hernandez 在9局下敲出再見安打，以6：5氣走響尾蛇。

而正當道奇主場的球迷開心地替大谷翔平敲出全壘打歡呼時，右外野的一名小球迷卻不幸地在眾人爭搶的情況之下，不慎被這顆初速快達112英哩的全壘打球直擊額頭。從畫面中可以看見，這名小球迷個頭相較大人而言相當嬌小，甚至可能年僅不到10歲，就意外遭到速度如此之快的球擊中，也讓許多網友擔心他是否有遭遇更嚴重的傷勢，目前狀況也有待更新。

小球迷意外遭擊中的畫面曝光之後，許多網友也紛紛在影片下方留言，並表示：「2個座位半徑內的球迷應該要被終身禁賽！」、「戴手套的球迷是戴假的嗎」、「這反應時間真的太短了，好可怕」、「希望這名小球迷沒事才好」。

今年全壘打大賽會參賽嗎　大谷受訪給出解答

而至於眾所矚目的全壘打大賽，大谷翔平今年是否會參賽，根據日本媒體《體育日本》報導指出，大谷昨（3）日接受訪問時表示：「我目前還在接受復健治療，所以我想我可能不會參加。」此報導一出，也有不少球迷表示贊同，認為大谷應該先專心在養傷。

道奇總教練Dave Roberts則表示：「我想大谷翔平來到道奇隊的原因，就是為了贏得總冠軍，他也能理解球迷的感受。如果沒有復健的問題，我想他會很樂意參加，但如果發生什麼意外，我想不論是道奇或任何隊的球迷，可能都會非常失望。」


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