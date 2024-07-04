曹政奭為戲甩肉7公斤！《變身機長》扮女裝「比女人美」粉絲嗨翻
南韓演員曹政奭在2004年時演出音樂劇《胡桃鉗》出道，後來長期活躍於音樂劇舞台，直到2012年，出演電影《初戀築夢101》和戲劇《愛上王世子》後，受到廣大觀眾的注意，至今累積了超高人氣。而曹政奭近期為了在電影《變身機長》中飾演女性角色，特別瘦身7公斤，概念照曝光之後吸引大票粉絲關注，甚至還有網友指出「他扮女裝比女人還美」，也有網友說跟他老婆Gummy有點神似，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
曹政奭在最新的作品《變身機長》中飾演角色「韓正宇」，他原本是一位人氣很高的機長，沒想到竟在一夜之間失業，經歷了離婚跟求職挫折後，他決定大膽變身重新就業，迎來全新的人生，殊不知後續卻又碰上了新難題。
而《變身機長》官方在今（4）日也公開了4張劇照，從照片中可以看到，曹政奭身穿粉紅色連衣裙，梳著一頭長髮，臉上畫著精緻妝容，形象整個跟他在其他作品中完全大不同。據了解，曹政奭為了男扮女裝，還跟服裝師約好會減重，在積極控制飲食，還去做了指壓跟淋巴按摩，讓自己的下顎線可以看起來更加顯眼。
此外，曹政奭先前受訪時也曾透露：「導演對這部電影的看法和喜劇的比重與我的想法非常契合，我相信觀眾看電影時，不會感覺到像是在被嘲弄，而是感受到真正的喜劇感。」不少粉絲們都相當期待電影上映，紛紛在留言表示：「會不會太漂亮！」、「扮女裝比女人還要美耶」、「我會拜倒在你的裙子底下」、「有點像他老婆」、「漂亮到讓人為之瘋狂。」