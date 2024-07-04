炎夏消暑大作戰　古早味黑糖仙草禮盒即開即食

炎炎夏日，清涼解暑的飲料冰品大受歡迎，其中，「仙草」又稱仙人草、涼粉草，自古以來就是夏天消暑聖品。近日，高雄就有業者推出即開即食，又可常溫保存6個月的「手工古早味黑糖嫩仙草」及「黑糖養生仙草濃萃」；此外，還可以「 無糖養生仙草濃萃」為基底，燉煮各式夏日涼補湯品。
記者陳美嘉／高雄報導
荷穀田「黑糖嫩仙草」及「黑糖養生仙草濃縮汁」，原料來自台灣契作紅骨仙草田，遵循古法熬煮八小時，釋出完整多糖膠原口感香醇滑嫩，一勺在口，清涼又退火。業者強調無香精、無化學添加、不含防腐劑，透過獨特製程，高溫120度殺菌，盛裝的仙草桶，可耐高溫達126度，常溫可保存六個月。
業者表示，自創「荷穀田」為品牌，就是希望迎合消費者需求，強調純淨、無汙染、無化學添加的養生概念，耕耘心中那一畝健康的田。一系列仙草商品除了以傳統市場為主力，也推出禮盒包裝，是炎炎夏日健康、養生、送禮最佳選擇。
古早味黑糖嫩仙草採古法熬製，黑糖養生仙草濃萃以1:7的比例加水稀釋，都可即開即食，消暑、解渴，最適合提供家庭餐後及公司下午茶點心使用，加入鮮奶或奶精就成為仙草奶凍，也可加入無糖豆漿，口味可隨意調配。中醫師表示，仙草富含多糖膠質及水溶性膳食纖維，並擁有植物中才有的植化素，且比一般甜點具有低熱量、少負擔、飽足感的優點。
業者表示，仙草也常用來燉煮養生湯，以「 無糖養生仙草濃萃」為基底，再依個人喜好加入排骨、雞肉、蓮藕、老菜脯等各式食材一起燉煮，就成了風味絕佳的夏日涼補湯品。