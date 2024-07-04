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「老人與狗」16歲咪咪離世！胰臟癌化療完散步倒地　道別片眾淚崩

▲老人昨晚突然上傳一支新影片「咪咪的最後一部片」，表示咪咪已經是16歲的高齡犬，近幾年身體狀況越來越差，最終於6月散步時離世。（圖／翻攝自IG＠jam_oldmen）
▲老人昨晚突然上傳一支新影片「咪咪的最後一部片」，表示咪咪已經是16歲的高齡犬，近幾年身體狀況越來越差，最終於6月散步時離世。（圖／翻攝自IG＠jam_oldmen）

記者賴禹妡／綜合報導

知名YouTuber「牛排」的爸爸與家中狐狸犬「咪咪」，創建另一個頻道「老人與狗」，裡頭紀錄許多老人與咪咪的可愛互動，讓大票粉絲喜愛支持。沒想到，老人昨晚突然上傳一支新影片「咪咪的最後一部片」，表示咪咪已經是16歲的高齡犬，近幾年身體狀況越來越差，最終於6月散步時離世，影片令許多粉絲難過感嘆「祝福咪咪在天上開心的當個小天使。」

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老人表示，高齡16歲的咪咪被診斷出胰臟長腫瘤，不吃不喝食慾低落，也沒有上廁所。獸醫師評估，咪咪不適合開刀，決定採取化療的方式，並先讓老人帶咪咪回家休息，後續再進行治療，咪咪回家後，連平時最愛的雞胸肉都不吃，讓老人看了十分心疼。

▲（圖／翻攝自YT「老人與狗」）
▲咪咪回家後，連平時最愛的雞胸肉都不吃，讓老人看了十分心疼。（圖／翻攝自YT「老人與狗」）
而咪咪6月6日第一次化療之後，變得越來越喘，即使不吃不喝體重還是變重，因為打入的點滴都留在體內沒有排出去。當晚老人帶著咪咪出門散步時，咪咪去草叢想上廁所，身體卻站不穩被老人抱到一旁扶著，此時咪咪突然全身軟掉，接著倒在地上失去呼吸心跳。

老人之後將咪咪帶回家中度過最後一晚，並對咪咪感性說道，希望咪咪能夠沒有牽掛去投胎，無論是變成人，或「看咪咪喜歡變什麼」都可以，謝謝咪咪這16年來一直陪伴他。由於咪咪身體一直都不太好，老人也翻出咪咪這些年來往返醫院的藥包，看著藥包大量堆積在桌上，老人感嘆雖然要一直帶咪咪去看醫生，但有親情就不覺得累，看到咪咪的眼神就會發自內心去愛牠。

咪咪隔天火化之後，老人將咪咪的骨灰帶回家中田裡安葬，也準備了咪咪生前最愛的睡墊和衣服，希望咪咪入土為安，在另一個世界裡繼續快樂的奔跑，也哽咽地說「咪咪最後一段路完成了，我要放下了，我看我放得下沒有，可能要一段時間吧，終究要放下的。」

▲（圖／翻攝自YT「老人與狗」）
▲老人將咪咪的骨灰帶回家中田裡安葬，也準備了咪咪生前最愛的睡墊和衣服，希望咪咪入土為安。（圖／翻攝自YT「老人與狗」）
影片曝光後，引來大批粉絲淚崩留言「看老人這樣堅強的幫咪咪辦後事真的好心疼」、「祝福咪咪在天上開心的當個小天使」、「看咪咪也好多年了，能遇到老人這麼愛牠的主人，牠一定很幸福」、「咪咪一路好走，謝謝你一直以來的陪伴」。


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