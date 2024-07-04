「老人與狗」16歲咪咪離世！胰臟癌化療完散步倒地　道別片眾淚崩

我是廣告 請繼續往下閱讀
而咪咪6月6日第一次化療之後，變得越來越喘，即使不吃不喝體重還是變重，因為打入的點滴都留在體內沒有排出去。當晚老人帶著咪咪出門散步時，咪咪去草叢想上廁所，身體卻站不穩被老人抱到一旁扶著，此時咪咪突然全身軟掉，接著倒在地上失去呼吸心跳。
老人之後將咪咪帶回家中度過最後一晚，並對咪咪感性說道，希望咪咪能夠沒有牽掛去投胎，無論是變成人，或「看咪咪喜歡變什麼」都可以，謝謝咪咪這16年來一直陪伴他。由於咪咪身體一直都不太好，老人也翻出咪咪這些年來往返醫院的藥包，看著藥包大量堆積在桌上，老人感嘆雖然要一直帶咪咪去看醫生，但有親情就不覺得累，看到咪咪的眼神就會發自內心去愛牠。
咪咪隔天火化之後，老人將咪咪的骨灰帶回家中田裡安葬，也準備了咪咪生前最愛的睡墊和衣服，希望咪咪入土為安，在另一個世界裡繼續快樂的奔跑，也哽咽地說「咪咪最後一段路完成了，我要放下了，我看我放得下沒有，可能要一段時間吧，終究要放下的。」
影片曝光後，引來大批粉絲淚崩留言「看老人這樣堅強的幫咪咪辦後事真的好心疼」、「祝福咪咪在天上開心的當個小天使」、「看咪咪也好多年了，能遇到老人這麼愛牠的主人，牠一定很幸福」、「咪咪一路好走，謝謝你一直以來的陪伴」。