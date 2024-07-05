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星巴克、清心福全「買一送一」！鶴茶樓5折　天仁茗茶第二杯半價

▲天氣熱到出門就融化，還一直有大雷雨，喝杯手搖飲料優惠消火氣，星巴克、清心福全都「買一送一」，鶴茶樓領券開喝「純茶5折」，天仁茗茶「第二杯半價」，划算好康情報一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天氣熱到出門就融化，還一直有大雷雨，喝杯手搖飲料優惠消火氣，星巴克、清心福全都「買一送一」，鶴茶樓領券開喝「純茶5折」，天仁茗茶「第二杯半價」，划算好康情報一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣熱到出門就融化，還一直有大雷雨，喝杯手搖飲料優惠消火氣，星巴克、清心福全都「買一送一」，鶴茶樓爽爽領券開喝「純茶系列5折」，天仁茗茶「第二杯半價」，划算好康情報一次整理告訴你。

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📌星巴克外送「買一送一」！星冰樂爽喝半價
7月熱到要融化，還好有星巴克foodomo外送「買一送一」最新半價優惠，即日起至7月12日每週三至五，使用foodomo爽喝指定飲品外送「買一送一」好友分享！特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），免出門也能爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯85元，大家最愛的焦糖可可碎片星冰樂才93元「百元有找」，半價送到家把握時間喝一波。

📌清心福全限店「買一送一」！新莊人喝一波
清心福全好康優惠又來到新莊！清心福全「新莊中正店」慶祝開店週年，連續3天祭出週年慶活動，今7月5日起大杯優多綠茶、7月6日大杯梅子綠茶、7月7日大杯冬瓜檸檬，每日11:00-13:00、17:00-19:00，同品項指定飲品接力「買一送一」，杯杯划算半價連喝3天。

提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯、大杯梅子綠茶2杯、大杯冬瓜檸檬2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 新莊中正店 資訊
地址：新北市新莊區中正路891-46號
電話：02-2908-1333

▲屏東人開喝！清心福全潮州延平店開幕，大杯優多綠茶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲清心福全限店「買一送一」！新莊人連3天手搖飲料喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌鶴茶樓：爽領券開喝「純茶系列5折」
鶴茶樓X你訂Nidin正式上線，順勢開跑優惠活動寵客，即日起至7月16日，領取「5折券」爽喝純茶系列（含蕎麥茶）半價；7月17日至7月31日，還有「整單88折券」可以領。另外加碼放送「10元折價券」，即日起至7月31日，消費滿2杯即贈一張、消費滿4杯即贈兩張、消費滿6杯即贈三張。

提醒大家，只要進入「鶴茶樓X你訂」線上頁面，到「我的券夾」即可領券；5折券及整單88折券各贈1張，每筆訂單限用一張；10元折價券最高上限送三張，單筆消費滿150元即可使用1張；不同券種不得併用，每筆單僅能擇一券使用；使用期限為領券後30天；百貨門市（南西、誠品480）不適用集點、兌換券。

▲鶴茶樓回歸楊枝甘露「第二杯半價」！外送Uber Eats還有「買一送一」。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓夏天回歸楊枝甘露！現在合作你訂，領券爽喝「純茶系列5折」。（圖／鶴茶樓提供）
📌天仁茗茶：新店開幕「第二杯半價」！基隆人有口福了
天仁茗茶歡慶基隆店重新裝潢迎接開幕，推出期間限定快閃活動，即日起至7月10日茗茶滿額贈；7月10日至7月15日，喫茶趣ToGo全品項同茶飲「第二杯半價，到基隆廟口逛吃夜市也能開喝手搖飲料優惠。
天仁茗茶 基隆店 資訊
地址：基隆市愛三路60號
電話：02-2427-4779

▲天仁喫茶趣季節限定沁涼茶飲即日起至6月30日全台天仁喫茶趣ToGo都能嚐鮮。(圖/NOWnews攝)
▲基隆廟口夜市旁的天仁茗茶重新見客，開幕滿額贈還有「第二杯半價」寵客。（圖／NOWnews攝）

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