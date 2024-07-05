星巴克、清心福全「買一送一」！鶴茶樓5折　天仁茗茶第二杯半價

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7月熱到要融化，還好有星巴克foodomo外送「買一送一」最新半價優惠，即日起至7月12日每週三至五，使用foodomo爽喝指定飲品外送「買一送一」好友分享！特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），免出門也能爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯85元，大家最愛的焦糖可可碎片星冰樂才93元「百元有找」，半價送到家把握時間喝一波。
📌清心福全限店「買一送一」！新莊人喝一波
清心福全好康優惠又來到新莊！清心福全「新莊中正店」慶祝開店週年，連續3天祭出週年慶活動，今7月5日起大杯優多綠茶、7月6日大杯梅子綠茶、7月7日大杯冬瓜檸檬，每日11:00-13:00、17:00-19:00，同品項指定飲品接力「買一送一」，杯杯划算半價連喝3天。
提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯、大杯梅子綠茶2杯、大杯冬瓜檸檬2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 新莊中正店 資訊
地址：新北市新莊區中正路891-46號
電話：02-2908-1333
📌鶴茶樓：爽領券開喝「純茶系列5折」
鶴茶樓X你訂Nidin正式上線，順勢開跑優惠活動寵客，即日起至7月16日，領取「5折券」爽喝純茶系列（含蕎麥茶）半價；7月17日至7月31日，還有「整單88折券」可以領。另外加碼放送「10元折價券」，即日起至7月31日，消費滿2杯即贈一張、消費滿4杯即贈兩張、消費滿6杯即贈三張。
提醒大家，只要進入「鶴茶樓X你訂」線上頁面，到「我的券夾」即可領券；5折券及整單88折券各贈1張，每筆訂單限用一張；10元折價券最高上限送三張，單筆消費滿150元即可使用1張；不同券種不得併用，每筆單僅能擇一券使用；使用期限為領券後30天；百貨門市（南西、誠品480）不適用集點、兌換券。
📌天仁茗茶：新店開幕「第二杯半價」！基隆人有口福了
天仁茗茶歡慶基隆店重新裝潢迎接開幕，推出期間限定快閃活動，即日起至7月10日茗茶滿額贈；7月10日至7月15日，喫茶趣ToGo全品項同茶飲「第二杯半價，到基隆廟口逛吃夜市也能開喝手搖飲料優惠。
天仁茗茶 基隆店 資訊
地址：基隆市愛三路60號
電話：02-2427-4779