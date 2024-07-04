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陳聖平最快明日亮相！統一獅迎首次大巨蛋　3連戰預售票突破3萬張

▲統一獅在大巨蛋的首次主場賽事，將和「黃衫軍」兄弟進行3連戰，旅美好手陳聖平最快可能將在明（5）日面對中信兄弟的比賽首度上場。（NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.06.01）
▲統一獅在大巨蛋的首次主場賽事，將和「黃衫軍」兄弟進行3連戰，旅美好手陳聖平最快可能將在明（5）日面對中信兄弟的比賽首度上場。（NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.06.01）

記者林之越/台北報導

陳聖平最快明日亮相！曾效力美國職棒亞利桑那響尾蛇隊的旅美好手陳聖平，投入中職季中選秀後，在首輪第4順位被統一7-ELEVEn獅選下，簽訂2.5年複數年約，合約總值1,166萬元。球團表示陳聖平已在2日進行報到，且3日向聯盟註冊，預計將隨球隊前往臺北大巨蛋，最快可能將在明（5）日面對中信兄弟的比賽首度上場。此外，統一球團透露首次的大巨蛋主場賽事，3連戰的總預售票已達到3萬4千張，倘若陳聖平首戰就登場，勢必將吸引更多觀眾進場

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合約總額破千萬　盼成獅隊奪冠助力

統一獅在本次季中選秀首輪，如同外界預期選入旅美的陳聖平，看好他成為內野即戰力，並彌補游擊手黃勇傳離隊後的缺口。近日兩方宣布已談妥合約，簽下2.5年複數年約2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1,166萬元。

陳聖平今年在小聯盟出賽25場、82打數敲15安，1轟、8打點，打擊率0.183，最大優點在於，能夠作為即戰力使用，但依然還有發展可能性統一獅總教練「大餅」林岳平在選秀會上也透露，希望陳聖平可以在下半季第一場就出賽

▲獅隊與陳聖平（右），簽訂2.5年複數年約，2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1,166萬元。（圖／統一獅提供）
▲獅隊與陳聖平（右），簽訂2.5年複數年約，2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1,166萬元。（圖／統一獅提供）
首度在大巨蛋做東　售票突破3萬張

統一獅在大巨蛋的首次主場賽事，將和「黃衫軍」兄弟進行3連戰，兩隊在上半季分別位列第一、第三，兄弟一度成為角逐上半季總冠軍的強敵，不過在6月前半段戰績不理想，即便在6月尾聲打出連勝，仍提前遭到淘汰，如今兩方在下半季首戰碰頭。

根據球團透露，目前3連戰總計預售票突破3萬張，總計3萬4千張。其中，又以週六單場的1萬4千張為最多，而首戰則賣出1萬1千張。

▲旅美野手陳聖平返台投入中職選秀後，在首輪第4順位被統一獅選下，近日已投入球隊訓練，最快可能將在明（5）日首度亮相。（圖／統一獅提供）
▲旅美野手陳聖平返台投入中職選秀後，在首輪第4順位被統一獅選下，近日已投入球隊訓練，最快可能將在明（5）日首度亮相。（圖／統一獅提供）

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