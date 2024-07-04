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余祥銓愛妻產後瘦身成功！自爆沒戒手搖體重43公斤　減重祕訣曝光

▲余祥銓（左）的愛妻柔柔（右）今（4）日在IG上分享自己已經剷肉成功，體重回到產前的43公斤，還曝光自己的減重祕訣。（圖／IG rou860209）
▲余祥銓（左）的愛妻柔柔（右）今（4）日在IG上分享自己已經剷肉成功，體重回到產前的43公斤，還曝光自己的減重祕訣。（圖／IG rou860209）

記者施以慧／綜合報導

藝人余祥銓去年6月與女友柔柔步入婚姻，同年11月就迎來愛女「小元寶」，兩人的婚姻相當幸福，而柔柔今（4）日在IG上開心和粉絲分享，自己已經成功鏟肉，瘦回產前的43公斤，也不藏私的分享成功甩肉的2大祕訣，還表示完全不需要戒掉手搖杯，讓粉絲嘖嘖稱奇。

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柔柔貼出自己與愛夫余祥銓的照片，開心表示自己瘦身成功：「很多人一直問我到底怎麼迅速恢復身材，大家都知道我孕期胖了20幾公斤，長輩都說一人吃兩人補，我就真的毫無羞恥心的狂吃猛嗑，就這樣體重一直往上飆升，還好現在已經恢復回來了。」柔柔也透露，自己完全沒有依靠運動，因為她自己也非常不喜歡運動，加上產後也完全沒有時間，而瘦身祕訣就是通過飲食控制和發酵飲品來減重。

▲柔柔（右）表示自己與丈夫余祥銓（左）已經成功瘦身。（圖／IG
▲柔柔（右）表示自己與丈夫余祥銓（左）已經成功瘦身。（圖／IG rou860209）
柔柔也提到：「先跟大家說個觀念，減重絕對不可以節食，會反彈更快，我是少吃精緻澱粉、炸物， 蛋白質多補充。」除此之外，她還自豪表示自己一直都是1天喝1杯手搖飲料，「現在是沒有戒掉飲料啦，還是一天一杯手搖飲，沒喝飲料全身不對勁。」不過自己每天都會攝取水分，至少會喝2000毫升。她也鼓勵其他想要減重的網友，「我胖了20幾公斤，都可以瘦回來了，妳們一定也可以。」

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