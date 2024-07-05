房市／300萬租屋族看過來！信義房屋：搬家「這幾件事」必做

房市／交屋現蟲蟲危機！信義房屋SinyiCare保障讓買家好安心

▲購買中古屋時選擇提供充分保障的房仲業者相當重要，而信義房屋為業界獨有蟲蛀保障服務。（圖／信義房屋提供）
▲購買中古屋時選擇提供充分保障的房仲業者相當重要，而信義房屋為業界獨有蟲蛀保障服務。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

近期一位買方自看屋、洽談至交屋，歷時九個月的時間終於找到自己喜愛的房子，不料交屋後於屋內發現許多白蟻蟲屍，然而看屋時卻未曾發現此狀況，便委由信義房屋協助處理，信義房屋迅速啟動SinyiCare十大守護蟲蛀保障服務，全程陪伴、全心守護的服務，不僅為買方解決了惱人的蟲蛀問題，也讓買方直呼交給信義房屋真的「好安心」。

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信義房屋竹圍店專案經理石任弘表示，這位買方看中的五層樓透天物件，看屋過程均陪伴著買方檢查各項細節，也順利成交並交屋，直到經歷五月梅雨季後，買方反應屋裡洗手台、牆角處有許多蟲屍，信義房屋便委託特約除蟲廠商檢查，發現屋內有蟲體活動的痕跡，信義房屋隨即啟動SinyiCare十大守護服務，以業界獨有的蟲蛀保障服務，為買方解決惱人的蟲蛀問題。貼心的服務，也讓過去有過其他房仲業者服務經驗的買方表示，信義房屋真的很在乎他們的感受，不會推託且負責任的態度，讓買方笑稱「信義房屋比我還在乎我的房子」。

信義房屋六月中旬推出SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子建物保障，高輻射建物保障、凶宅保障，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界保障最完善。

信義房屋表示，推出SinyiCare的起心動念來自「你的房屋，信義在乎」，凝聚信義房屋40多年來對客戶的重視與心意，理解客戶的需求，十大守護對於賣方來說，委託給信義房屋賣屋，服務一條龍，安全又省事，而對於買方而言，在找家的過程中，信義房屋全程陪伴，售後保障讓買方很安心。

信義房屋建議消費者在選擇房仲業者時應慎重考慮保障服務的完善程度，以確保購買中古屋時能夠獲得充分的保障。SinyiCare服務的優勢在於其全面的保障範圍，特別是蟲蛀保障在業界是獨一無二的。其他同業尚未推出此類保障，這使得信義房屋的服務更具吸引力和競爭力。

信義房屋表示，信義的服務保障則是強調「解決買賣方發現房屋有問題的急迫心情，成就買方、賣方、房仲的三張笑臉」，且信義房屋為已創立40多年的上市公司，有73億元的資本額，遇到房屋需啟動服務保障，有足夠的資本可處理問題，除此之外，全台直營，分店同仁、總公司客戶服務團隊，每一件案子從立案追蹤到結案，均耐心處理，一路陪伴客戶解決問題。
 

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