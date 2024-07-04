房市／300萬租屋族看過來！信義房屋：搬家「這幾件事」必做

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信義居家也發現，雖然租客在退租前都會進行空屋清潔後才交屋，但新租客通常入住前大多會先行大掃除，部分租客與房東更會請專業的清潔公司來施行，特別是居家空間整體清潔。信義居家也提出冷氣和洗衣機是可以重點清潔的家電，原因是這兩項家電都有可能因長期的使用而累積髒汙，如冷氣在長時間的運轉下會吸入大量空氣中的灰塵、棉絮、毛髮，如果一直不保養，不但可能越吹越不涼，嚴重還可能引發過敏、病菌感染；而洗衣機每天要洗這麼多衣物，除了累積棉絮、以及待洗衣物帶來的髒汙物質，就伴隨著洗衣水在洗衣機的不銹鋼桶和外桶間來回滾動，累積下來衣物也沒有真的洗淨，不只有異味、還可能造成過敏，也建議定期清洗洗衣機，常保有潔淨新衣可穿。
信義居家分析，一般而言，平時除了冷氣濾網可兩周自行清洗一次之外，更建議一年至少請一次專業的冷氣清潔團隊進行大規模的清潔，如果是吊隱式的冷氣，因平常拆卸較為困難，更建議請專業團隊施作。一般的冷氣清潔包含測試冷媒狀況，確認出風口的溫度、風量、並拆卸室內機外殼，用專業清潔藥水、並針對散熱片、風扇等零件逐一清洗等等，平均清潔一台冷氣機的時間約在半小時到九十分鐘之間，視冷氣髒汙情況而定；而洗衣機除了平時使用完通風乾燥外，可以清理殘留的棉絮與洗衣機濾網，但有些深藏於洗衣機內部的汙垢，同樣建議至少一年一次請專業團隊拆除和以專業工具清洗，才能將髒污徹底清除，並不破壞洗衣機。
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