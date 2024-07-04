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房市／300萬租屋族看過來！信義房屋：搬家「這幾件事」必做

▲信義居家提供租屋族搬家退房及入住必作事項，讓消費者搬家事半功倍。（圖／信義房屋提供）
▲信義居家提供租屋族搬家退房及入住必作事項，讓消費者搬家事半功倍。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

根據統計，全台租屋族大約有三百萬人口。根據信義房屋旗下平台信義居家內部數據顯示，6月份搬家訂單已較5月份成長20%，預期未來一個月還會有顯著成長，對於租屋族遷出舊宅、與入住新居的眉角，信義居家也提供建議必作事項：搬家時記得提前預約、小撇步遇到農曆七月也不怕；入住新居前提前打掃，冷氣機和洗衣機是重點整理家電。信義居家提供多項專業服務與優惠方案，讓消費者搬家事半功倍，打造美好又精打細算的居家生活！

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信義居家分析，時值七月進入暑期的搬家旺季，包含大批因畢業需要變換住處的學生族群，客戶普遍會提早到一個月前或更早就預約。而緊接著就是農曆七月，過去許多人會避開這段時期進行搬家，但信義居家的數據也顯示，部分民眾越來越沒有這方面的禁忌，根據統計，去(2023)年農曆七月的搬家訂單數較之前一(2022)年成長43%，而若是有所顧忌，信義居家也提供幾個小撇步：包含「盡量選擇白天的時段進行搬家」、「在搬入的當天維持開啟一盞小燈，讓新居維持光亮」、或者在可行的狀況下，「先留下毛巾或一件衣物等小物件在原住所，等農曆七月後再取至新家，象徵完成搬家」。

信義居家也發現，雖然租客在退租前都會進行空屋清潔後才交屋，但新租客通常入住前大多會先行大掃除，部分租客與房東更會請專業的清潔公司來施行，特別是居家空間整體清潔。信義居家也提出冷氣和洗衣機是可以重點清潔的家電，原因是這兩項家電都有可能因長期的使用而累積髒汙，如冷氣在長時間的運轉下會吸入大量空氣中的灰塵、棉絮、毛髮，如果一直不保養，不但可能越吹越不涼，嚴重還可能引發過敏、病菌感染；而洗衣機每天要洗這麼多衣物，除了累積棉絮、以及待洗衣物帶來的髒汙物質，就伴隨著洗衣水在洗衣機的不銹鋼桶和外桶間來回滾動，累積下來衣物也沒有真的洗淨，不只有異味、還可能造成過敏，也建議定期清洗洗衣機，常保有潔淨新衣可穿。

信義居家分析，一般而言，平時除了冷氣濾網可兩周自行清洗一次之外，更建議一年至少請一次專業的冷氣清潔團隊進行大規模的清潔，如果是吊隱式的冷氣，因平常拆卸較為困難，更建議請專業團隊施作。一般的冷氣清潔包含測試冷媒狀況，確認出風口的溫度、風量、並拆卸室內機外殼，用專業清潔藥水、並針對散熱片、風扇等零件逐一清洗等等，平均清潔一台冷氣機的時間約在半小時到九十分鐘之間，視冷氣髒汙情況而定；而洗衣機除了平時使用完通風乾燥外，可以清理殘留的棉絮與洗衣機濾網，但有些深藏於洗衣機內部的汙垢，同樣建議至少一年一次請專業團隊拆除和以專業工具清洗，才能將髒污徹底清除，並不破壞洗衣機。

信義居家提供搬家打包、家電清洗等專業服務，都可以到信義居家官網或app預約，為回饋廣大消費者的支持，即日起推出冷氣清潔限時優惠活動，再加碼送居家清潔、洗衣機清潔折扣金，不但協助消費者Hold住電費守住錢包、減輕租屋族負擔，更讓居家生活更為潔淨美好。
 

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