新青安防弊！如何有效阻止炒房　學者提「3絕招」避免投資客濫用

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高力國際董事黃舒衛認為，低利率和長達5年的寬限期，甚至政府主導的40年房貸，對許多年輕人來說都極具吸引力。兩年的寬限期可能還讓人猶豫，但5年的寬限期足以讓許多人敢於冒險，先買房再說，這可能導致年輕人過度擴張信用，提前消費。
他指出，財政部將對「新青安」房貸借款人的還款能力、擔保品和購屋目的進行嚴格審查，並新增「限貸一次」的規定，這些措施本應是貸款的基本原則，但其實際效果仍需觀察後續執行情況。
《住宅週報》社長陸敬民指出，近年房市猶如2018年的「衛生紙之亂」，今年稍早的「00940之亂」，還有更久以前的「（喬治瑪麗）現金卡之亂」，只不過，這一次的後遺症可能會影響深遠。
他建議，主管機關的官員們應該將自用第一屋跟投資第三屋分開處理，一手預售屋視為投資、一手新成屋視為自用，至於屋齡5年含以上的二手中古屋，視為政策補貼的自用。
他認為，自用族群若是個人或家庭第一屋就用政策補貼，例如，利率補貼、稅率補貼、育兒補貼等社會福利政策，鼓勵並協助他們買到屋齡五年含以上的二手中古屋。
但若是個人或家庭第三屋的投資族群，無論第一屋或第二屋是否繳清貸款，第三屋起就全現金交屋，最起碼要墊高其自備、利率門檻，壓低其貸款成數、年限，再奉送0寬限期與囤房稅，並可採累加制，即第一屋至第三屋全採最高稅率計算，「如果都到了這樣，投資客還有本事持有，政府不宜再為難他們。」
景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，新青安的首要調整應是限定資格，如排富及年齡限制，否則有錢人也會來申請。
其次，應限制房屋總價，例如，購買5000萬的房子，其中1000萬可以使用新青安，那剩下的4000萬是否成為公股行庫的貸款業績？應該訂一個上限，例如一千五百萬的房子內可使用。三是切結書要有罰則，不然若只是將條件回復到一般貸款、返還已補貼利息，這樣意義何在。
雖然新青安的政策目的是為了幫助年輕人和首次購房者，但要真正杜絕炒房行為，還需從申請資格、總價限制和罰則等方面進行更嚴格的規範，並確保銀行和政府在執行過程中的嚴格把關。只有這樣，才能有效防止新青安被濫用，達到政策的初衷。