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新青安防弊！如何有效阻止炒房　學者提「3絕招」避免投資客濫用

▲投機客如果使用新青安假自住真出租，被查到將歸還政府及行庫所有的補貼利息。（圖／NOWnews資料照）
▲投機客如果使用新青安假自住真出租，被查到將歸還政府及行庫所有的補貼利息。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

行政院院會日前拍板強化「新青安」的防弊措施，但房地產業者對於這些措施是否能有效防止炒房表示質疑。他們認為，雖然新政策設有低利率、長達五年的寬限期以及最長40年的房貸，但真正的防範效果還需銀行和政府在審核與查核過程中嚴格把關。學者建議，應對申請資格和總價做出更嚴格的限制，並在切結書中加入罰則，以避免新青安被濫用。

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住商不動產執行總監徐佳馨表示，「新青安」的新政限制每人僅能貸款一次，這確實讓真正有購房需求的年輕人和首次購房者受益，但也可能導致部分對房價高漲感到絕望的人甘願成為投資客的工具。她強調，新措施能否有效，還需銀行和政府在審核與查核過程中嚴格把關。

▲六都地政局日前公布的5月房屋交易統計，創下了11年來新高紀錄，不少人將苗頭對準新青安政策導致的過熱現象。（圖／家庭消費中心攝）
▲新青安防堵人頭戶，祭出限貸一次管控新規。（圖／家庭消費中心攝）
高力國際董事黃舒衛認為，低利率和長達5年的寬限期，甚至政府主導的40年房貸，對許多年輕人來說都極具吸引力。兩年的寬限期可能還讓人猶豫，但5年的寬限期足以讓許多人敢於冒險，先買房再說，這可能導致年輕人過度擴張信用，提前消費。

他指出，財政部將對「新青安」房貸借款人的還款能力、擔保品和購屋目的進行嚴格審查，並新增「限貸一次」的規定，這些措施本應是貸款的基本原則，但其實際效果仍需觀察後續執行情況。

《住宅週報》社長陸敬民指出，近年房市猶如2018年的「衛生紙之亂」，今年稍早的「00940之亂」，還有更久以前的「（喬治瑪麗）現金卡之亂」，只不過，這一次的後遺症可能會影響深遠。

他建議，主管機關的官員們應該將自用第一屋跟投資第三屋分開處理，一手預售屋視為投資、一手新成屋視為自用，至於屋齡5年含以上的二手中古屋，視為政策補貼的自用。

他認為，自用族群若是個人或家庭第一屋就用政策補貼，例如，利率補貼、稅率補貼、育兒補貼等社會福利政策，鼓勵並協助他們買到屋齡五年含以上的二手中古屋。

但若是個人或家庭第三屋的投資族群，無論第一屋或第二屋是否繳清貸款，第三屋起就全現金交屋，最起碼要墊高其自備、利率門檻，壓低其貸款成數、年限，再奉送0寬限期與囤房稅，並可採累加制，即第一屋至第三屋全採最高稅率計算，「如果都到了這樣，投資客還有本事持有，政府不宜再為難他們。」

▲卓榮泰於院會裁示要求相關部會嚴查新青安，若不符規定就取消各項優惠措施，並追回補貼利息。（圖／行政院提供）
▲卓榮泰於院會裁示要求相關部會嚴查新青安，若不符規定就取消各項優惠措施，並追回補貼利息。（圖／行政院提供）
景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，新青安的首要調整應是限定資格，如排富及年齡限制，否則有錢人也會來申請。

其次，應限制房屋總價，例如，購買5000萬的房子，其中1000萬可以使用新青安，那剩下的4000萬是否成為公股行庫的貸款業績？應該訂一個上限，例如一千五百萬的房子內可使用。三是切結書要有罰則，不然若只是將條件回復到一般貸款、返還已補貼利息，這樣意義何在。

雖然新青安的政策目的是為了幫助年輕人和首次購房者，但要真正杜絕炒房行為，還需從申請資格、總價限制和罰則等方面進行更嚴格的規範，並確保銀行和政府在執行過程中的嚴格把關。只有這樣，才能有效防止新青安被濫用，達到政策的初衷。

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