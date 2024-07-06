新青安買房正夯！「15坪以下」小宅能不能買　專家解析：時代變了

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具體數據顯示，2013年第四季，全國套房成交比例僅約8.95%，而2023年同期，這一比例已上升至15.30%。其中，台北市的小宅成交比例位居全台之冠，高達25.44%，比十年前的15.03%增加了超過十個百分點，這意味著小宅產品已成為台北市交易的主流房型。其次是台中市，小宅成交比例也攀升至18.99%；新北市則是17.17%。這些數據表明，小宅在主要都市的房地產市場中越來越受歡迎。
何世昌認為，現在無論是全國平均，還是六都的小宅成交比重，都已經突破一成以上，這代表國人購買小宅的需求不斷增加。因此，只要在主要都會區置產，就算是小宅也不愁沒人接手。然而，如果想要提高轉手機率或增加租金收益、增值空間，「良好的社區管理品質」也是必備條件。
對於小宅需求增長的原因，何世昌分析，隨著都市化進程的加快，都市人口密集，居住空間變得愈發緊張，這使得小型住宅成為不少人的首選。此外，年輕人以及單身族群對於小宅的需求也日益增加，這部分群體更注重生活的便利性和經濟性，而小宅正好符合他們的需求。
儘管部分專家曾認為「小宅可撐市，也會毀市」，建議千萬不要購買小宅，但從當前的市場走勢來看，小宅市場的潛力不容忽視。未來，隨著市場需求的變化和政策的調整，小宅可能成為更多人首選的住房類型。
在這樣的背景下，投資者和購房者需要重新審視對小宅的看法，抓住市場機遇，實現房產價值的最大化。購買小宅或許不再是風險，而是順應房市趨勢的一種智慧選擇。如何選擇地點和確保良好的社區管理品質，將成為決定小宅投資成功與否的關鍵因素。