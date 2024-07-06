蘿拉靠它暗槓8位數！「AB合約」手法一次看懂　被抓恐吃刑法官司

新青安買房正夯！「15坪以下」小宅能不能買　專家解析：時代變了

▲15坪已下小宅能不能買？房產專家曝小宅成交比逐年攀升，已是全國性現象。（圖／NOWnews資料照）
▲15坪已下小宅能不能買？房產專家曝小宅成交比逐年攀升，已是全國性現象。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

隨著房價的居高不下，即使是小型住宅的單價也不再便宜。為了減輕民眾的買房負擔，政府推出了「新青安貸款」專案，這一舉措使得房地產市場持續火熱，甚至連蛋白區的小坪數房屋也變得炙手可熱。針對此現象，房產專家何世昌近日在粉絲專頁「何世昌的房產知識Buffet+」發文探討了「15坪以下的房子，真的碰不得嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
何世昌指出，國人普遍認為15坪以下的小宅，銀行多半不願意承作貸款，即便願意放貸，貸款成數也較低，未來願意接手的人可能也較少。然而，根據內政部的統計資料顯示，無論是六都還是全國，購買15坪以下小宅的比例都逐年攀升。對比2013年和2023年的數據，近十年來成交占比增加了6.35個百分點，這顯示出小宅市場需求與成交比例的提升是一個全國性的現象。

▲十坪小套房動線改變，收納更EASY生活更智慧。（圖／高市青年局提供）
▲無論六都還是全國，購買15坪以下小宅的比例都逐年攀升。（示意圖／高市青年局提供）
具體數據顯示，2013年第四季，全國套房成交比例僅約8.95%，而2023年同期，這一比例已上升至15.30%。其中，台北市的小宅成交比例位居全台之冠，高達25.44%，比十年前的15.03%增加了超過十個百分點，這意味著小宅產品已成為台北市交易的主流房型。其次是台中市，小宅成交比例也攀升至18.99%；新北市則是17.17%。這些數據表明，小宅在主要都市的房地產市場中越來越受歡迎。

何世昌認為，現在無論是全國平均，還是六都的小宅成交比重，都已經突破一成以上，這代表國人購買小宅的需求不斷增加。因此，只要在主要都會區置產，就算是小宅也不愁沒人接手。然而，如果想要提高轉手機率或增加租金收益、增值空間，「良好的社區管理品質」也是必備條件。

對於小宅需求增長的原因，何世昌分析，隨著都市化進程的加快，都市人口密集，居住空間變得愈發緊張，這使得小型住宅成為不少人的首選。此外，年輕人以及單身族群對於小宅的需求也日益增加，這部分群體更注重生活的便利性和經濟性，而小宅正好符合他們的需求。

儘管部分專家曾認為「小宅可撐市，也會毀市」，建議千萬不要購買小宅，但從當前的市場走勢來看，小宅市場的潛力不容忽視。未來，隨著市場需求的變化和政策的調整，小宅可能成為更多人首選的住房類型。

在這樣的背景下，投資者和購房者需要重新審視對小宅的看法，抓住市場機遇，實現房產價值的最大化。購買小宅或許不再是風險，而是順應房市趨勢的一種智慧選擇。如何選擇地點和確保良好的社區管理品質，將成為決定小宅投資成功與否的關鍵因素。
 

新青安防弊！如何有效阻止炒房　學者提「3絕招」避免投資客濫用

新青安「限貸1次」無感？專家揭痛點　這1族群最慘！沒漏洞能鑽了

買房小心套史上高點！預售屋變期貨　專家曝「這個時機」現斷頭潮

別以為沒事！鞋櫃放「自家門口走廊」　最重可罰20萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載